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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pulitzer ödüllü Kadife Çiçekleri Antalyalılarla buluşacak

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Pulitzer Ödüllü Kadife Çiçekleri oyunu ile Ekim ayında perdelerini açmaya hazırlanıyor. Amerikalı yazar Paul Zindel tarafından 1971 yılında kaleme alınan ve yazarına Pulitzer ödülü kazandıran Kadife Çiçekleri, yeni sezonda AŞT tarafından sahnelenecek. Yönetmenliğini Şebnem Sönmez'in yaptığı oyunda sadece kadın oyuncular sahne alıyor.

Pulitzer ödüllü Kadife Çiçekleri Antalyalılarla buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Pulitzer Ödüllü Kadife Çiçekleri oyunu ile Ekim ayında perdelerini açmaya hazırlanıyor. Amerikalı yazar Paul Zindel tarafından 1971 yılında kaleme alınan ve yazarına Pulitzer ödülü kazandıran Kadife Çiçekleri, yeni sezonda AŞT tarafından sahnelenecek. Yönetmenliğini Şebnem Sönmez’in yaptığı oyunda sadece kadın oyuncular sahne alıyor.
AŞT, Amerikalı yazar Paul Zindel tarafından 1971 yılında kaleme alınan ve yazarına Pulitzer ödülü kazandıran Kadife Çiçekleri adlı oyunu Ekim ayında Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde provaları devam eden Kadife Çiçeklerinin yönetmen koltuğunda ise tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şebnem Sönmez yer alıyor.

“Pozitif ayrımcılık yapacağız”
Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, Antalya seyircisinin pandemi sürecinde sanatsal faaliyetlerden uzak kaldığını belirterek “Biz de seyircimizi çok özledik. Ekim ayında Kadife Çiçekleri ile seyircimizle buluşacağız. Oyunumuz kadın sorunlarını dile getiriyor. Söz vermiştik. Pozitif ayrımcılık yapacağız, kadınlarımızın sorunlarını anlatmaya çalışacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Oyunun hem yönetmeni hem de oyuncuları kadın. Çok güzel bir performans sergiliyorlar. Seyircimizin bizi yalnız bırakmayacağından eminiz. Dört gözle Ekim ayının gelmesini bekliyoruz” dedi.

Beş kişilik bir kadın oyunu
Yazıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen Pulitzer ödüllü Kadife Çiçekleri, Yazar Zindel’in yoksulluk içindeki çocukluk günlerinden ve annesinden etkilenerek yazdığı beş kişilik bir kadın oyunu. Seyirciler oyunda kadınlardan oluşan bir aile hayatına tanık oluyor. Oyunun konusu ise şöyle: “Babadan kalma eski manav dükkanını bir eve dönüştürmüş olan Beatrice; iki kızı ile geçim sıkıntısı içinde yaşar. Bütçeye katkı sağlamak için evde yaşlı hastalara bakmaktadır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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