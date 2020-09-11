'Çiğ köfte pastası'yla doğum günü kutlaması



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aşçı Kübra Demirel, kendisi gibi aşçı olan arkadaşı Beyza Altun'a ilginç bir doğum günü sürprizi hazırladı. Çiğ köfteyi çok seven Altun için, pasta gibi çiğ köfte hazırlayan Demirel, üzerine de 'İyi ki doğdun meleğim' yazdı.

Akdeniz Profesyonel Aşçılar Derneği Alanya Kadın Kolları Başkanı Kübra Demirel, 20'nci yaşını kutlayacak olan yakın arkadaşı ve dernek üyesi meslektaşı Beyza Altun'a ilginç bir doğum günü sürprizi hazırladı. Çiğ köfteyi çok seven Altun için çiğ köfteden pastaya benzer bir tabak hazırlayan Demirel, üzerine mum dikerek 'İyi ki doğdun meleğim' yazdı. Sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getiren Altun, ilk kez böyle bir sürprizle karşılaştığını söyledi. Altun, "Kübra ustam bana bu jesti yaptığı için ona çok teşekkür ediyorum. Çiğ köfte aşığıyım. Pasta mı çiğ köfte mi derseniz tabi ki çiğ köfte, o derece çok seviyorum" dedi.

Hiç unutamayacağı bir kutlama yaşadığını söyleyen Altun, bu sürprizi hazırlayan herkese teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Burcu MUTLU

2020-09-11 11:39:51



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