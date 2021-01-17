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Trafik polislerinden yolda buldukları 'Batağan' kuşuna şefkat eli

İHA

Trafik polislerinden yolda buldukları 'Batağan' kuşuna şefkat eli

Antalya'nın Demre ilçesinde devriye gezen trafik polisleri, yolda yaralı olarak buldukları 'Batağan' kuşunu korumaya alarak, satın aldıkları balıklarla besledi, elektrikli sobayla da ısıttı. Kuş, tedavi için için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Demre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timinde görev yapan trafik polislerinden Ahmet Çimen ve Ferdi Taşdemir, dün akşam Noel Baba Kuş Cenneti yakınındaki Çayağzı Limanı yolunda, avlanması yasak olan 'Batağan' kuşuna rastladı. Yaralı olduğu için uçamadığı gözlenen kuş, ekipler tarafından muhafaza altına alarak ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Çimen ve Taşdemir, yaralı kuşu satın aldıkları balıklarla besledi, elektrikli sobayla da ısınmasını sağladı.

Tedavi edildikten sonra kuş cennetine salınacak
Yaralı olan kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliğinden yardım isteyen polisler, kısa süre sonra ilçeye gelen görevlilere kuşu teslim etti. Yaralı kuşun tedavisi tamamlandıktan sonra Noel Baba Kuş Cenneti'ne salınacağı bildirildi.

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