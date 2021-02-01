Kurtlar iki sürüye saldırdı; 5 keçiyi parçalayıp, 8'ini götürdü

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Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde kurtlar, iki küçükbaş hayvan sürüsüne saldırıp 5 keçiyi parçaladı, 8 keçiyi de götürdü.

Demre'ye bağlı Yavu Mahallesi'ndeki Kyaneai Antik Kenti bölgesinde, keçilerini otlatan Yunus Kolak'ın (43) sürüsüne kurtlar saldırdı. Yakın bölgedeki Ali Beslek'in sürüsü de kurtların saldırısına uğradı. Sürü halinde keçilere saldıran kurtlar, Yunus Kolak'ın sürüsünden 3 keçiyi parçaladı, 8 keçiyi götürdü, Ali Beslek'in sürüsünden de 2 keçiyi parçaladı.

Oğlu Mahmut Kolak ile birlikte sürüyü otlatan 4 çocuk babası Yunus Kolak, "Gündüz vakti Kyaneai Antik Kenti bölgesinde sürümü otlatıyordum. Birden ortalık karıştı. En az 10 kurt sürüme saldırdı. 2'si gebe olan 3 keçimi parçaladı. 8 keçim kayboldu. Eylül ayından bu yana toplam 40 keçimi kurtlar parçaladı. Bazılarını alıp götürdü. Aynı anda yakında sürüsünü otlatan komşum Ali Beslek'in 2 keçisini parçaladılar. Devletimizden yardım istiyoruz. Kurt saldırısı yüzünden hayvancılığı bırakma noktasındayız. Bölgemizdeki hayvancılık yapan hepimizin ortak sorunu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-02-01 11:01:35



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