Kepez Belediyesinin sokak hayvanları mama projesi, Türkiye’ye örnek oldu

Kepez Belediyesinin, yemekhanesinden çıkan organik yemek atıkları sokak hayvanları için kedi ve köpek maması ürettiği proje, diğer belediyelere de örnek oldu.

Kepez Belediyesinin, sosyal ve çevreci projesi büyük ilgi görüyor. Belediye hizmet binası yemekhanesinden çıkan organik atıkların sokak hayvanları için kedi ve köpek mamasına dönüştürüldüğü proje, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Pandemi sürecinde ilçedeki sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak için Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen mama projesi, diğer belediyelere de rol model oldu. Kepez Belediyesi, talep üzerine projeyi kendi hizmet alanlarında hayata geçirmek isteyen il ve ilçe belediyelerini ağırladı.

"Projeye büyük ilgi"

Kepez Belediyesi’nin kedi ve köpek maması üretim tesisini Isparta Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Alanya Belediyesi, Fethiye Belediyesi yetkilileri inceledi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı, misafir belediyelere, projenin işleyişi hakkında bilgi verdi. Kepez Belediyesi yetkilileri, her gün Türkiye’nin dört bir tarafındaki belediyelerin ve marka şirketlerin proje hakkında merak edilen sorularını da yanıtlıyor. Kepez Belediyesi’nin yürekleri ısıtan mama projesi ile sokak hayvanlarının çöplerde bulunan sağlıksız ve tehlikeli maddelerle beslenmelerinin de önüne geçilmiş oldu.

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