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Hayvanları koruma polisi, sokak hayvanlarını besledi

DHA

Hayvanları koruma polisi, sokak hayvanlarını besledi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri tarafından beslendi.Koranavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma saat 21.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar evlerine çekildi. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yaptı.Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri yetişti. Kent genelinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek belli noktalara mama bırakıp sokak hayvanlarını beslerken, vatandaşlar polise teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-02-28 10:47:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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