Bilişim suçlarından hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Antalya'da bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan 4 kişinin yakalanması için dört farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçlarından 5 yıl hapis cezası ile aranan E.S., 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.C.A., 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan N.C.B., 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan O.D. yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.