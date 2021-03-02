Konyaaltı Belediyesi’nden tiyatro kursu

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, konservatuvarların ‘tiyatro oyunculuğu’ bölümü için hazırlık kursu açacak. Başvurular 15 Mart’a kadar devam edecek.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in Konyaaltı’nda hayata geçirdiği Konyaaltı Belediye Tiyatro Akademisi, büyük beğeni topladı. Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye Destanı” adlı tiyatro oyunu ile perdelerini açan Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, ikinci yılına önemli bir projeyle başlıyor. Konyaaltı Belediyesi, konservatuvarların tiyatro oyunculuk bölümleri için ücretsiz hazırlık kursu açıyor. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert ve tiyatro oyuncuları Özlem Gür ile Dicle Alkan eğitmenliğinde kurslar, haftanın üç günü gerçekleştirilecek. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek tiyatro kursları, öğrencilerin ders saatlerine göre belirlenecek. Tiyatro hazırlık kurslarına başvurular 15 Mart tarihine kadar Konyaaltı Belediyesi internet sitesinden yapılabilecek.



“Kurslar usta eğitmenlerden”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın sanatta öncü olmasını istediklerini kaydetti. Bu amaç doğrultusunda sanat etkinliklerine çok önem verdiklerini dile getiren Esen, geçen yıl kurulan Tiyatro Akademisi’nin bu hedefe hizmet ettiğini aktardı. Tiyatro Akademisi’nin amatör oyunculardan kurulu olduğunu belirten Başkan Esen, “Bizim akademimiz, sadece oyun çıkarmakla yetinmeyecek. Usta eğiticilerimiz, aynı zamanda tiyatroya gönül verenlere kurslarla eğitim verecek. Konservatuvarların tiyatro bölümlerine hazırlanan öğrenciler, belediyemizin hazırlık kurslarıyla daha donanımlı sınavlara girecek. Sınava gireceklere şimdiden başarı diliyorum” dedi.

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