Suriyeli baba 16 yaşındaki kızının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Mustafa Haffar (42), kızı Rima'nın (16), onu evlenmek için istemeye gelen patronunun arkadaşı tarafından kaçırıldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Mustafa Haffar, "Bir süre sonra evimin yanına kızımın patronu geldi. Boğazıma sarılarak tehdit etti. Bana, 'Git istediğin yere şikayet et' dedi. Ben de karakola geldim ve şikayetçi oldum" dedi.

Birkaç sene önce eşi ve 3 kızıyla birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Manavgat'a yerleşen Mustafa Haffar, bir mobilya atölyesinde çalışmaya başladı. Haffar'ın ortanca kızı Rima Haffar da kısa sürede Türkçeyi öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bir mağazada işe girdi. Koronavirüs nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılan Rima Haffar, poşet satılan başka bir iş yerinde günlük 40 lira yevmiyeyle çalışmaya başladı.

'İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET'

Pazartesi akşamı Rima'nın çalıştığı iş yerinin sahibi, İstanbul'da çalışan bir arkadaşıyla gelerek, genç kızı evlenmek amacıyla ailesinden istedi. Baba Mustafa Haffar, kızının yaşının küçük olduğunu, yine de çevresine danışmak ve evliliğe izin vermek için süre istedi. Salı günü sabah işe giden Rima, akşam eve gelmeyince iş yeri sahibini arayarak kızının eve gelmediğini ve nerede olduğunu sordu. İş yeri sahibi de Rima'nın önceki gece kendisini isteyen arkadaşıyla İstanbul'a gittiğini söyledi. Akşam saatlerinde evinin yanına gelen Rima'nın patronu, Mustafa Haffar ile tartıştı. Babanın Rima'yı getirmelerini söylediği patronu kendisini tehdit ederek, "İstediğin yere şikayet et" dedi. Mustafa Haffar da dün gece Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek kızının kaçırıldığını belirtip, bulunmasını istedi ve kaçıranlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

'GELDİ VE KIZIMI İSTEDİ'

Gazetecilere tercüman aracılığıyla açıklama yapan Mustafa Haffar, bel fıtığı rahatsızlığı geçirdiğini ve kızının şu anda ailede çalışan tek kişi olduğunu belirterek, "Önceki akşam kızımın patronu ve onun İstanbul'da çalışan bir arkadaşı bize geldi ve kızımı istedi. Ben de kızımın yaşının küçük olduğunu ve çevremizde bulunan kişilere danışmak istediğimi söyledim. Evimizde çay ikram ettik, konuştuk ve gittiler. Onlar gittikten sonra kızımla da konuştum, paramızın olmadığını ve düğün yapamayacağımızı söyledim" dedi.

'BOĞAZIMA SARILARAK TEHDİT ETTİ'

Kızının sabah her zamanki gibi işe gittiğini anlatan Haffar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akşam olunca kızım eve gelmedi. Ben de kızımın eski patronunu arayarak, Rima'nın eve gelmediğini ve dün gece yaşanan kız isteme konusunu anlattım. Bir süre sonra evimin yanına kızımın patronu geldi. Boğazıma sarılarak tehdit etti. Bana, 'Git istediğin yere şikayet et. Burada kanun yok, adalet yok' dedi. Ben de karakola geldim ve şikayetçi oldum. Yetkililerden, hayatından endişe ettiğim kızımın bulunmasını istiyorum."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-03-03 11:53:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.