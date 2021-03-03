Suriyeli baba 16 yaşındaki kızının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriyeli baba 16 yaşındaki kızının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

DHA

Suriyeli baba 16 yaşındaki kızının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Mustafa Haffar (42), kızı Rima'nın (16), onu evlenmek için istemeye gelen patronunun arkadaşı tarafından kaçırıldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Mustafa Haffar, "Bir süre sonra evimin yanına kızımın patronu geldi. Boğazıma sarılarak tehdit etti. Bana, 'Git istediğin yere şikayet et' dedi. Ben de karakola geldim ve şikayetçi oldum" dedi.
Birkaç sene önce eşi ve 3 kızıyla birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Manavgat'a yerleşen Mustafa Haffar, bir mobilya atölyesinde çalışmaya başladı. Haffar'ın ortanca kızı Rima Haffar da kısa sürede Türkçeyi öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bir mağazada işe girdi. Koronavirüs nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılan Rima Haffar, poşet satılan başka bir iş yerinde günlük 40 lira yevmiyeyle çalışmaya başladı.
'İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET'
Pazartesi akşamı Rima'nın çalıştığı iş yerinin sahibi, İstanbul'da çalışan bir arkadaşıyla gelerek, genç kızı evlenmek amacıyla ailesinden istedi. Baba Mustafa Haffar, kızının yaşının küçük olduğunu, yine de çevresine danışmak ve evliliğe izin vermek için süre istedi. Salı günü sabah işe giden Rima, akşam eve gelmeyince iş yeri sahibini arayarak kızının eve gelmediğini ve nerede olduğunu sordu. İş yeri sahibi de Rima'nın önceki gece kendisini isteyen arkadaşıyla İstanbul'a gittiğini söyledi. Akşam saatlerinde evinin yanına gelen Rima'nın patronu, Mustafa Haffar ile tartıştı. Babanın Rima'yı getirmelerini söylediği patronu kendisini tehdit ederek, "İstediğin yere şikayet et" dedi. Mustafa Haffar da dün gece Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek kızının kaçırıldığını belirtip, bulunmasını istedi ve kaçıranlardan şikayetçi olduğunu söyledi.
'GELDİ VE KIZIMI İSTEDİ'
Gazetecilere tercüman aracılığıyla açıklama yapan Mustafa Haffar, bel fıtığı rahatsızlığı geçirdiğini ve kızının şu anda ailede çalışan tek kişi olduğunu belirterek, "Önceki akşam kızımın patronu ve onun İstanbul'da çalışan bir arkadaşı bize geldi ve kızımı istedi. Ben de kızımın yaşının küçük olduğunu ve çevremizde bulunan kişilere danışmak istediğimi söyledim. Evimizde çay ikram ettik, konuştuk ve gittiler. Onlar gittikten sonra kızımla da konuştum, paramızın olmadığını ve düğün yapamayacağımızı söyledim" dedi.
'BOĞAZIMA SARILARAK TEHDİT ETTİ'
Kızının sabah her zamanki gibi işe gittiğini anlatan Haffar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akşam olunca kızım eve gelmedi. Ben de kızımın eski patronunu arayarak, Rima'nın eve gelmediğini ve dün gece yaşanan kız isteme konusunu anlattım. Bir süre sonra evimin yanına kızımın patronu geldi. Boğazıma sarılarak tehdit etti. Bana, 'Git istediğin yere şikayet et. Burada kanun yok, adalet yok' dedi. Ben de karakola geldim ve şikayetçi oldum. Yetkililerden, hayatından endişe ettiğim kızımın bulunmasını istiyorum."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-03-03 11:53:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazası sonrası düşündüren ilk yardım kargaşası Araçtan çıkartıp refüje yatırdıkları yaralının ayaklarını havaya kaldıran vatandaşlar, yoldan geçen bir araca karga tulumba bindirmek istedikleri yaralıyı itirazlar üzerine geri indirdi
YEREL HABERLER Trafik kazası sonrası düşündüren ilk yardım ...
Antalya'da hazine ve sarı alan arazilerindeki ağaç katliamına tepki Devletin sadece tarımsal üretim için satışa çıkaracağı arazilerde yapılan ağaç katliamı tepki çekti
YEREL HABERLER Antalya'da hazine ve sarı alan arazilerindeki ağaç ...
Çoban Kader'in hayali milli takım forması
YEREL HABERLER Çoban Kader'in hayali milli takım forması
Kepez’e Kaleiçi evi
YEREL HABERLER Kepez’e Kaleiçi evi
Ersun Yanal'ın Süper Lig'de 500'üncü maçı Fenerbahçe
YEREL HABERLER Ersun Yanal'ın Süper Lig'de 500'üncü maçı Fenerbahçe
Aytemiz Alanyaspor'da tek hedef 3 puan
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da tek hedef 3 puan
Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 55 yıllık tarihinde ilki yaşamak istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 55 yıllık ...
Alanya’da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Alanya’da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü
100 gram erik ağacında 100 TL’den satışa sunuldu İlk hasatta 50 kilogram, ikinci hasatta 3 ton erik hedefleyen üretici Cengiz Avcı'nın Dubai ve Rusya, Almanya ve İngiltere'den müşterileri var
YEREL HABERLER 100 gram erik ağacında 100 TL’den satışa sunuldu İlk ...
Ev sahibini tabancayla başından vuran hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Ev sahibini tabancayla başından vuran hırsız ...
Antalya'nın can eriği tadımlık
YEREL HABERLER Antalya'nın can eriği tadımlık
Mucize bebek Ömer Özkan'ın annesi: Annelik çok başka bir şeymiş
YEREL HABERLER Mucize bebek Ömer Özkan'ın annesi: Annelik çok başka ...
'Başvuruların yüzde 90'ı mobbing değil'
YEREL HABERLER 'Başvuruların yüzde 90'ı mobbing değil'
Antalya’da kar yağışı başladı Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 20 santime ulaştı Uzun araçların geçişine izin verilmezken,ekipler sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriliyor
YEREL HABERLER Antalya’da kar yağışı başladı Antalya-Konya ...
Annesini bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı İfadesinde "Kendimde değildim hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayarak öldüren genç ...
Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (3)
YEREL HABERLER Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir ...
Kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımı olumsuz ...
Fatma teyzenin kaybolan keçilerini jandarma buldu
YEREL HABERLER Fatma teyzenin kaybolan keçilerini jandarma buldu
Çatıdan girdiği evden 137 bin TL ve çok sayıda telefon çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Çatıdan girdiği evden 137 bin TL ve çok sayıda ...
Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (2)
YEREL HABERLER Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir ...
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi Anne katili oğul adliyeye sevk edildi Cenazede Almanya'da bulunan diğer oğul için telefonla canlı yayın yapıldı
YEREL HABERLER Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında ...
Çalınan otomobilini buldu, 'helal mal geri geldi' dedi
YEREL HABERLER Çalınan otomobilini buldu, 'helal mal geri geldi' ...
Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti Bisiklet kullanırken fenalaştı, parkta oturduğu bankta öldü Polisin çalışmasını kalabalık, meraklı gözlerle izledi
YEREL HABERLER Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, ...