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Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, klip için Saklıkent'i seçti

DHA

Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, klip için Saklıkent'i seçti


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)DÜNYACA ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, kliplerini Türkiye'de çekmeye devam ediyor. Manavgat'ta bulunan Tazı Kanyonu ve Isparta'daki Lavanta Bahçeleri'nde klip çeken DJ Katy Rise, son klibi için Saklıkent Kayak Merkezi'ni tercih etti.
Türkiye'de daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Tazı Kanyonu ile Isparta'da bulunan Lavanta Bahçeleri'nde klip çeken Ukraynalı DJ Katy Rise'n bu seferki durağı, Saklıkent Kayak Merkezi oldu. DJ Rise, ABD'li görüntü yönetmeni Saad Alazawe ile birlikte 'Saklıkent 360' adını verdikleri ve bir hafta süren klip çekimini tamamladı. Cumartesi günü sosyal medya hesaplarından paylaşımı yapılacak klipte, Antalya'nın dünyaca ünlü kayak merkezi Saklıkent Kayak Merkezi'nin güzellikleri yer alıyor.
'GÜZELLİKLERİ TANITMAYA DEVAM EDECEĞİM'
Antalya'ya konser için ilk geldiğinde Türkiye'nin cenneti olarak gördüğünü dile getiren Rise, "Antalya'da yaşayabileceğiniz en güzel şey, 1 günde 4 mevsimi yaşamanız. Bunu yaşayabileceğiniz yeryüzünde başka bir yer yok. Antalya'da yaşamayı seviyorum ve güzelliklerini müziğimle sentezleyip, tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğim. Bunu son klibim Saklıkent 360'ta sizlerle paylaşıyorum" dedi. 7 yıldır Antalya'da yaşadığını ifade eden Rise, bir sonraki video klibinde yine Akdeniz'in güzelliklerini ele alacağını dile getirdi.
ANTALYA'NIN HER SANTİMETREKARESİ İNANILMAZ
Türkiye'de, Katy Rise ile ilk video klibine imza atan ABD'li görüntü yönetmeni Saad Alazawe, Türkiye'ye aşık olduğunu belirtti. Alazawe, "Bu ülkenin gerçekten inanılmaz bir atmosferi var. Antalya'nın yeterince tanıtımı yapılamayan bir cennet olduğunu düşünüyorum. İnsanlar burayı sadece deniz, kum, güneş olarak görüyor. Fakat Antalya en yüksek noktasından denizin değdiği yere kadar her santimetrekaresi inanılmaz bir şehir. Türkiye genelinde çeşitli projelerim olsa da önceliğimi bu şehre vermek istiyorum. Biz bu klibi çektiğimiz gün 30 dakika mesafede deniz seviyesinde hava 23 dereceydi ve insanlar denize giriyordu. Aynı saatlerde karla kaplı bu eşsiz manzarada montlarımızla, ellerimiz üşüyerek bu çalışmayı yaptık. Daha sonra şehre dönerek sahilde iliklerimizi ısıtan güneşle birlikte denizi seyrederek dinlenmek, inanılmaz bir deneyimdi" diye konuştu.DHA-Magazin Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-03-05 11:00:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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