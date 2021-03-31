Kırmızı renkli Antalya'da pazar yoğunluğu

Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskle kırmızı renge geçen Antalya’da, semt pazarlarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre korona virüs risk haritasında kırmızı renge geçen turizm kenti Antalya’da, özellikle semt pazarlarında yoğunluk yaşandığı görüldü. Hafta sonu cumartesi günün de kısıtlamaya girmesiyle vatandaşların alış veriş için semt pazarlarının yolunu tuttu. Tüm uyarı ve bilgilendirmelere rağmen pazarcı esnafının ya maske takmadığı, takanların ise çenelerinin altında hatalı taktığı gözlemlendi. Bazı yerleşik yaşayan yabancıların ise maske takmadan pazar içinde dolaştığı görüldü. Pazarın büyük çoğunluğunda sosyal mesafenin ihlal edildiği vatandaşların tezgahlar önünde yoğunluk oluşturması dikkat çekti.



"İnsanlar üst üste"

Pazara gelen Necla Atak,” Korku yaşıyoruz. Genelde Pazara çıkmamaya çalışıyorum. Ama fatura yatırmaya çıkmışken uğradım. Birkaç meyve alıp hemen eve döneceğim. Pazar çok kalabalık ve insanlar üst üstte. Kimse maskeyi umursamıyor, çenelerinin altında takıyor. Maskeyi mecbur diye düşünmeyeceğiz. Sağlığım için maske ve üstüne siperlik takıyorum kendimi korumaya çalışıyorum. Virüs bulaşıcı çocuklara geçerse önünü alamayız. Maskemizi takacağız gerekirse evden çıkmayacağız. Her şeyi devletten beklemeyelim” dedi.

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