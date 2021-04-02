Down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin, piknikte kayboldu



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesine bağlı Sağırin Mahallesi´nde, ailesiyle birlikte piknik yapan down sendromlu 10 yaşındaki Rafettin Uğur Çimen, Köprüçay ırmağı kenarında kayboldu. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve itfaiye ekipleri tarafından ırmakta arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Manavgat´ın Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisi Köprüçay Irmağı kenarında meydana geldi. Aksu ilçesinde oturan Çimen ailesi, piknik yapmak için Köprüçay ırmağı kenarına geldi. Saat 17.00 sıralarında etrafta Rafettin Uğur´u bulamayan anne ve babası, ırmağa düşmüş olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi´nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada herhangi bir ize rastlanılmadı. Aramaların, yarın kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-04-02 22:09:30



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