Kemer'de lokomotif, Rus ve yerli turist olacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde turizmciler bu yıl da Rus ve yerli turistle sezonu dolu dolu geçirmeyi hedefliyor. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, "İç pazar ve Rus pazarı biraz da Avrupa'yı hayata geçirebilirsek operasyon anlamında bu sene nefes alırız" dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer'de oteller hazırlıklarını tamamlayıp, sezona kapılarını açmaya hazırlanıyor. İlçede her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok turist Rus pazarından bekleniyor. Kemer'deki turizmciler Rus pazarının yanında yerli turistlerin de ilçeye ilgi göstermesini bekliyor. Rusya'da uzun yıllar 'küçük Moskova' tabiriyle anılan Kemer'deki otellere gelen erken rezervasyonda yine Rus turistler ilk sırayı alıyor.

'RUS PAZARINDA CİDDİ YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'

Yeni sezon öncesi ilçedeki turizmcilerin bu yılki beklentileri üzerine değerlendirme yapan KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, bölgede lokomotif pazarın yine Rusya olacağını söyledi. Yorulmaz, "Bu sezon belli oldu ki Rus pazarı her zaman olduğu gibi tüm Antalya için dolayısıyla Kemer için de her zaman olduğu gibi önemli bir pazar. Bugün görüyoruz ki Antalya'da açık olan az sayıda otel bile Rus pazarı sayesinde ciddi doluluklara ulaştı ki -uçak sayıları çok düşük olmasına rağmen kış operasyonunda olmamıza rağmendolayısıyla bu yaza bir ışık tutuyor. Değişik gündemler var, diğer rakip destinasyonlarda Rus pazarının olup olmayacağıyla ilgili. Avrupa'nın olmayacağını tahmin ediyoruz, İtalya olsun, İspanya olsun, Yunanistan olsun, bunlara belki Mısır ve Tayland da dahil olabilir. Bu tabii bize bir avantaj olarak geri döner. Hani olmasa bile bizim kemikleşmiş bir Rus pazarı gerçeğimiz var ve Rus pazarında da ciddi bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.

'İÇ PAZAR TURİZMİN CAN SİMİDİ'

Rus pazarının yanında iç turizmin de yok sayılamayacağını vurgulayan Yorulmaz, "Hiçbir zaman yok sayamayacağımız iç pazar, zaten bizim için bir can simidi her zaman. Dolayısıyla iç pazarda da hareketlilik olacağının beklentisi içerisindeyiz. İç pazar ve Rus pazarı biraz da Avrupa'yı hayata geçirebilirsek operasyon anlamında bu sene nefes alırız diye düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-04-05 11:34:58



