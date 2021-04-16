Alanya'da 18 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.H.M., polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan B.H.M, tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan B.H.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.H.M., teknik ve fiziki takip sonucu Kızlarpınarı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.H.M., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-04-16 15:46:52



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