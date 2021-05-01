'Robot eczacı' işbaşında



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, eczacı Nuran Koca'nın (56) iş yerindeki robot sistemi, müşterilerin ilgi odağı oldu. Sisteme girilen reçetedeki ilaçları raflardan alıp, getiren robot, koronavirüs salgını döneminde insan temasını en aza indirdiği için ilgi görüyor.

Antalya'da 30 yıllık eczacı Nuran Koca, yurt dışındaki fuarda akıllı robotu görünce kendi eczanesinde bu sistemi uygulamak istedi. Almanya'dan 2017 yılında 120 bin euroya robotu satın alan Koca, Kepez Devlet Hastanesi'nin karşısındaki 500 metrekarelik eczanesine yerleştirdi. 15 metrekarelik alanı kaplayan robot, 15 bin ilacı haznesindeki raflarda saklayabiliyor. Robotun haznesine dökülen ilaçlar ise robot kol tarafından tek tek barkodları okunarak, özel yerlerine yerleştiriliyor. Reçete numarasının sisteme tanımlanmasının ardından hekimin yazdığı ilaçlar, robot tarafından raflarından toplanarak, 4 farklı çıkıştan birine getirilip, bırakılıyor. Böylelikle hem zamandan tasarruf edilirken hem de ilaçlara temas en aza indiriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçla az temas etmenin hem hasta hem de eczane çalışanı için avantaj olduğunu anlatan Nuran Koca, yaptığı yatırımdan çok memnun olduğunu ve eczanesine gelenlerin tepkisinin de kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Eczanedeki robot sistemiyle Koca'nın kendi gibi eczacı olan oğlu Artun Kerim Erdem de ilgileniyor. Yurt dışı bağlantıları ve ilaç depolarıyla iletişimi sağlayan Erdem, robot sistemin çok faydasını gördüklerini söyledi. İlaçların depolardan el değmeden taşındığını belirten Erdem, "Robot, ilaçları saklanma koşullarına göre ısılarını ayarlayarak saklıyor. Bu sistem zamandan kazandırıyor. Reçetedeki ilaçları istedikten sonra robot ilaçları getirene kadar biz hastamızla ilgileniyoruz. El değmeden ilaçlar hastamıza veriliyor. Hastalar şaşırıyor bu durumu görünce. İnsan hata yapabilir ama robot yapmaz" dedi.

Eczaneye gelen ve robotu görünce şaşkınlık yaşayan Sema Şener de "İlk defa böyle bir şey gördüm. Eczacımdan daha detaylı bilgi aldım ilaçlar hakkında. İlaçlara da dokunulmaması çok güzel olmuş" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-05-01 11:06:13



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