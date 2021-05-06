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Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada

DHA

Polis ve alkollü sürücü kovalamacası kamerada


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kısıtlamayı ihlal edip otomobille polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü E.Ç. ile yanındaki kız arkadaşı A.D., kovalamaca sonucu yakalandı. İki şüpheliye toplam 10 bin lira ceza kesilirken, kovalamaca anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte 17 günlük tam kapanmaya rağmen dün saat 22.00 sıralarında kadın arkadaşı A.D. ile sokağa çıkan E.Ç., kullandığı otomobille polis kontrolüne takıldı. Polisin dur ihtarına uymayan E.Ç. yoluna devam ederken, motorize yunus timleri de peşine düştü. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca sırasında Adnan Menderes Bulvarı Güllük Caddesi'nden geçen otomobil, önünü kesen motorize yunus timine çarptı. Otomobil, Konyaaltı Caddesi'nde onlarca polis ekibinin sıkıştırmasıyla yakalandı.
Refüje yatırılan E.Ç. ve A.D.´ye ters kelepçe takıldı. Araçta yapılan aramada onlarca alkol şişesi bulundu. Yapılan kontrolde 2.59 promil alkollü çıkan E.Ç. ile A.D.'ye, 'alkollü araç kullanma', 'maske takmama', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', 'kırmızı ışık ihlali', 'kısıtlama ihlali' suçlarından toplam 10 bin lira ceza kesildi. E.Ç.'nin ehliyetine de el konuldu.
E.Ç. ile yunus motorize timlerinin kentin ana caddelerindeki kovalamaca anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-05-06 17:16:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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