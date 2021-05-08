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Katilini traş etmiş Antalya'da bıçaklanarak öldürülen Özbek gencin cenazesi ortada kaldı Özbek gencin katilini, traş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı Bir diğer videoda yeni baba olan Özbek gencin, oğlunu sevip kundakladığı görüldü

İHA

Katilini traş etmiş Antalya'da bıçaklanarak öldürülen Özbek gencin cenazesi ortada kaldı Özbek gencin katilini, traş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı Bir diğer videoda yeni baba olan Özbek gencin, oğlunu sevip kundakladığı görüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Özbekistan uyruklu
Akhroljon Khalimov'un cenazesinin ortada kaldığı, 19 Mayıs tarihine kadar alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına gömüleceği bildirildi. Özbek gencin olaydan bir süre önce ölümüne neden olan şüpheliyi traş ettiği anların videosu ortay çıktı.

Geçtiğimiz çarşamba gecesi Side Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda, otelde infocu olarak çalışan Akhroljon Khalimov ile komşuları N. T. ve O.K. birlikte alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Khalimov, N.T., tarafından evinin yanında göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akhroljon Khalimov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Khalimov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri N.T. ve O.K.'yi gözaltına aldı.

N.T. ve O.K., karakolda yapılan işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden N.T., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Akhroljon Khalimov'un birlikte yaşadığı Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi’nin (36) özel bir hastanede 10 gün önce Ömer Ramazan adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Türkçe ve İngilizce bilmeyen Somanadi, Endonezya konsolosluğunu arayarak bilgi verdiğini ve konsolosluk görevlilerinin perşembe günü kendisini ziyarete geldiğini aktardı.
Pandemi nedeniyle Akhroljon Khalimov'un çalışamadığını ve ekonomik olarak zor durumda olduklarını söyleyen Somanadi, çok az ve zor konuştuğu Türkçesiyle, “Ben oğlum Ömer Ramazan’ı da alarak ülkeme döneceğim. Konsolosluk bürokratik işlemlerimi halledecek ama uçak bileti için yardıma ihtiyacım var”diye konuştu.
"Kimsesizler mezarlığına defnedilecek"
Akhroljon Khalimov'un annesinin çok uzun zamandır oğlunu görmediğini, İstanbul’da kaçak olarak yaşayan bir ablası olduğunu onunda hem Türkiye’de kaçak olarak bulunduğu hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenazeyi almaya gelemeyeceğini söyleyen Somanadi, “Ablasıyla konuştum. Annesi oğlunu son bir defa görmek istiyormuş. Ama ekonomik olarak çok kötü durumdalar. Eğer Akhroljon Khalimov’un cenazesi Özbekistan’a gönderilemezse, 15 gün sonra burada kimsesizler mezarlığına gömülecek. Bir annenin son dileğinin yerine getirilmesi için yetkililerden yardım istiyoruz”dedi.

"Katiliyle aynı karede"
Öte yandan öldürülen Akhroljon Khalimov ile N.T'nin çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Pandemi nedeniyle çalışamayan ikilinin sık sık bir araya geldiği öğrenildi. Akhroljon Khalimov, geçen ay saç traşı olan N.T'nin cep telefonuyla videosunu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, evinin ortasında sandalyede oturan N.T'nin etrafında dolanan Akhroljon Khalimov'un ‘Gerçek Amerikan traşı budur’ dediği duyuluyor. Endonezyalı arkadaşı Nı Nyoman Nik Somanadi’de 12 gün önce doğan bebeği Ömer Ramazan’ı Akhroljon Khalimov'un kundaklarken videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı görüldü. Videoda, bebeğin altını değiştiren Akhroljon Khalimov'un ardından kundakladığı ve öptüğü görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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