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Çocuklar sitenin bahçesinde yetiştirdikleri çiçekleri annelerine hediye etti

DHA

Çocuklar sitenin bahçesinde yetiştirdikleri çiçekleri annelerine hediye etti


Engin ANAK-Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ilkokul öğretmeni Nail Taşar (55), oturduğu sitedeki çocuklarla Tarım Atölyesi kurdu. Site bahçesine kurulan atölyede çocuklar meyve sebzelerin nasıl yetiştiğini öğrenirken, pandemide okula gidemedikleri için arkadaşlarıyla vakit geçirme şansı da buldu. Çocuklar, Anneler Günü için hazırladıkları projeyle de kendi elleriyle saksılara çiçek ekerek annelerine hediye etti.
Koronavirüs nedeniyle okulların kapanması ve 17 günlük kısıtlama nedeniyle Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan Aşağıoba Hasan Atıcı İlkokulu öğretmeni Nail Taşar, online eğitimden arta kalan zamanda sitede oturan öğrencilerle aktivite yapmak istedi. Bunun için araştırmaya başlayan Taşar, sitenin arka tarafında atıl  duran bir alanı 'Tarım Atölyesi' haline getirdi. Çocuklarla o bölümü temizleyen Taşar, buraya domates, biber, çilek, marul, maydanoz ve salatalık gibi mevsim ürünleri yetiştirmeye başladı. Dersleri biten öğrenciler, hemen aşağı inerek Taşar ile burada ektikleri meyveleri ve sebzeleri sularken, Anneler Günü için de bir proje hazırladı. Tüm öğrenciler kendi elleriyle saksılara çiçekler ekerek Anneler Günü'nde annelerine hediye etmek için hazırladı.
'ÇOCUKLARIN OKULA DÖNDÜKLERİNDE TECRÜBELERİ OLACAK'
Tarım Atölyesi projesini  yaşadığı sitede hayata geçiren ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Nail Taşar, şunları söyledi:
"Bu aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesi. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un okulların açık olduğu dönemde çok önem verdiği bir proje. Okullar kapalı olduğu için ben burada kendi kendime çiçek vs. yetiştirirken sitemizin çocuklarının da çok olması nedeniyle 'canlı ders dışında nasıl zaman geçiririz?' diye düşünürken, köşeden başladık ve kademe kademe büyüterek, çocuk sayısını arttırarak bu işleri yapmaya başladık. Amacımız boş zamanlarımızı ve canlı derslerden arta kalan zamanlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek. Projeye başladıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz'a, ' ben bu şekilde bir çalışma yapıyoruz' diye kendim ilettim. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er de bu tarz projeleri destekliyor. Derken iş büyüdü ve biz böyle bir projeye imza attık. Çocuklarım sağ olsun, farklı okullarda okuyan sadece sitenin çocukları geldiler. Önümüzdeki eylül ayında okullar açılacak o zaman hepsinin tecrübesi olmuş olacak. Burada önce tarımla başladık ama sadece tarım atölyesi değil, belli günlerde burada okuma atölyesi, resim atölyesi, çadır kurma, kamp kurma gibi çalışmaları yapmayı düşünüyoruz" dedi.
Anneler Günü için de bir proje hazırladıklarını aktaran Taşar, çocukların saksılara kendi ektikleri çiçekleri annelerine hediye edeceklerini söyledi. Taşar, "Benim kendi balkonumda yetiştirdiğim çok güzel çiçekler var. Burada çocuklarla tohumdan fidan, fidandan çiçek üretiyoruz. Anneler Günü için de benim daha önce ürettiğim çiçekleri grubumuzla buketler yapıp önce sitemizdeki annelere daha sonra çevrede bulunan annelere ulaştırdık" diye konuştu.
'KENDİMİ ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM'
Tarım atölyesinde arkadaşları ve öğretmeniyle birçok aktiviteye katılan Özgür Alaz Durgun (9) yetiştirdiği ürünlerin büyüdüğünü görmenin çok heyecan verici olduğunu söylerken, "Burada tohum ekiyoruz, onları gözlemliyoruz. Fidan, çiçek tarzı bitkileri de dikiyoruz" dedi.
Zeynep Sevinç (9) de "Tohum ekiyoruz, fidan, çiçek dikiyoruz, domates salatalık ekiyoruz. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Arkadaşlarımla oynuyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK-Burcu MUTLU
2021-05-09 14:31:38

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