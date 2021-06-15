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Güneş ve suya dayanıklı halılar Antalya'da görücüye çıktı Türkiye'nin dört bir yanından gelen bayilerin yer aldığı Koza'nın Liderleri 2021 Lansmanını, ünlü sunucu Defne Samyeli sundu

İHA

Güneş ve suya dayanıklı halılar Antalya'da görücüye çıktı Türkiye'nin dört bir yanından gelen bayilerin yer aldığı Koza'nın Liderleri 2021 Lansmanını, ünlü sunucu Defne Samyeli sundu

Antalya’da Koza Halı tarafından düzenlenen 2021 yılı halı çeşitlerinin yer aldığı lansman büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından halı bayilerinin katıldığı lansmanın sunuculuğunu ise Defne Samyeli gerçekleştirdi.
1960’lardan bu yana üretime devam eden, 2000’li yıllardan beri de ihracat yapan Koza Halı, Antalya’da dün Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayilerine yönelik ‘Koza’nın Liderleri 2021’ adlı lansman düzenledi. Koza Halı Yönetim Kurulu Başkanı Seddar Cingisiz, Koza Halı Genel Müdürü H.ibrahim Cingisiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cem Bilmez’in de katıldığı lansmanın sunuculuğunu ünlü sunucu Defne Samyeli gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarıyla başlayan lansmanda, bayilere Koza Halı’nın tarihçesinin anlatıldığı video gösterim yapıldı. Lansmanda ayrıca bayilere yönelik cep telefonu uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilen bilgi yarışması düzenlendi. Keyifli geçen yarışma sonucunda ilk üçe giren bayilere çeşitli ödüller verildi. Lansman sonrası ise 2021 yılının birbirinden güzel halı çeşitlerinin yer aldığı sergi alanı, bayilerin ve katılımcıların beğenisine sunuldu.

“Pandemiden olumsuz etkilenen bayilerimizle bir araya gelmek istedik”
Markanın serüveni hakkında bilgi veren Koza Halı Genel Müdürü H. İbrahim Cingisiz, firmanın ihracaat ağırlıklı olduğunu ancak son 34 yıldır bayilik sistemleri açarak bin 100 noktaya ulaşarak iç piyasada güçlü bir firmaya dönüştüklerini söyledi. Bu başarıyı taçlandırmak için lansman düzenlediklerini aktaran Cingisiz, “Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ülkenin ekonomik şartları ve bayilerimize destek olması için burada bir araya gelmek istedik. Organizasyona 550 kişi katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından bütün bayilerimiz geldi. 22 tane hali hazırda yürüyen koleksiyonumuz var. Bunun haricinde 6 tane yeni koleksiyon yaptık, onları da önümüzdeki dönemde üretime koyacağız. Genel ilgiden memnunuz” dedi.

Geri dönüştürülebilen pamuk ve polyesterden ürünler
Yeni koleksiyonlar hakkında bilgiler veren Cingisiz, “Geçen yıldan başlayan geri dönüşüm ürünlere biraz ağırlık veriyoruz. Geri dönüştürülebilen pamuk ve polyesterlerden ürünler yaptık. Dünyamızı biraz korumaya yönelik ürünler. Güneşe ve suya dayanıklı ürünlerimiz var. Ülkemizde bu yıl onları da beğeniye sunduk. Gelen taleplerden memnunuz” diye konuştu.

“Hedefimiz bin 500 nokta”
Cingisiz, 30 ülkeye ihracat yaptıklarını, iç piyasada da ciddi organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, “Beklentimiz yüksek. Markamızı yükseklere çıkarmak için iç piyasada ciddi bir organizasyonumuz var. 9 bölgede çalışıyoruz, 7 bölge bayiliğimiz var ve bunlara bağlı 1100 noktaya ulaştık. Bu yıl bunu 1500’e kadar çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aile olmak için çaba gösteriyoruz”
Koza Halı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can Bilmez de, pandemi döneminin vermiş olduğu tüketici alışkanlıklarının değişmesini fırsat bilerek bu süreçten sonra insanlara tüketmeye yönelik hamleler yaparak, markalaşma yönünde önemli adımlar atan bir vizyon üstlendiklerini söyledi. Koza Halı’nın büyüdüğüne işaret eden Bilmez, “Bu çerçevede bayilerimiz ve onların alt perakende bayileriyle bütün aile olmak için çaba göstermekteyiz. 5 yıl öncesine kadar ağırlık ihracat çalışan bir firmaydık. Son 5 yıldan bu yana ise yatırımlarını iç piyasaya yapan, bu anlamda da üretiminin yüzde 25’lik iç piyasaya ayıran değerli bir marka. İlerleyen süreçte yapılanma itibariyle yatırımlarına ara vermeyeceğiz. Hem iç pazarda, hem ihracatta ülkemize güçlü, değerli bir marka olmasıyla alakalı bir tavır sergilemekteyiz” diye konuştu.

Defne Samyeli: “Motive oldum”
Lansmanın sunuculuğunun yapan Defne Samyeli ise, organizasyonu çok beğendiğini ve daha önce tanımadığı bir markayı yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Samyeli, “Gaziantep’te kurulmuş bir aile şirketi. İhracatta çok önemli başarılar elde etmiş. Bana çok ilham verdi. Yeni insanlar tanıdım. Çok mutlu ve motive oldum. Bizim iyi iş yapanlara ve güzel haberlere çok ihtiyacımız var. Çünkü içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde özellikle ekonomik olarak moralimiz çok bozuldu. Böyle organizasyonların yapılması, bayilerin bir araya gelmesi, üretimde, iş adamlarımız ve onların dört nesil ailelerinin çalışıyor olması, gerçekten mutlu etti” ifadesini kullandı.
Halıları çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Samyeli, “Özel üretilenleri seven birisiyim. Güneşten rengi solmayan, ıslanmayan ürünler var. Onlarla çok ilgilendim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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