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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah hep beraber yeni döneme giriyoruz

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah hep beraber yeni döneme giriyoruz


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otelin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörüne haziran sonunda bitecek olan KDV desteğiyle ilgili, "Mehmet bey '1 ay daha uzatalım' diyor. Pazartesi günü kabine toplantımızda bunu masaya yatırırız. Ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz" dedi. Aşılamada gelinen noktaya da değinen Erdoğan, "Artık inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz" diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer'de yeni yapılan 5 yıldızlı NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otelimizin turizm sektörüne, ülkemize, NG Grup'a hayırlı olmasını diliyorum. Toplam 5 milyar liralık yatırımla 1200 istihdam ilavesini ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum" dedi.
Türkiye'nin turizmde kazanç potansiyeli olan ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanı'mız yurt içinde ve dışında adımları attı. Gidilmedik ülke bırakmadı. Almanya, İngiltere, Rusya. Bütün bunlarla koşuşturmayı yaptı. Sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı" diye konuştu.
YATIRIMCIYA 'YENİ DÖNEM' TAVSİYESİ
"Sağlık hizmetleri konusunda da 'benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını ülkemizde yaptık. Turizmde Türkiye başarabilecek mi, diye bekleyenlere en güzel cevap oldu. Aşılamada atılımla birlikte inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü.
"Seyahat kısıtlamaları listelerinden çıkmaya başladık. Fransa'dan sonra Rusya'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımları attı. Böylece turizmcilerimiz 2021 sezonunun 2'nci yarısını değerlendirebilecek. 16 milyon misafiri geçen yıl ağırlamıştık. Bu yıl çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor."
'İNŞALLAH BU MÜJDEYİ AYRICA VERİRİZ'
Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, "Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet bey '1 ay daha uzatalım' diyor. Pazartesi günü kabine toplantımızda bunu masaya yatırırız. Ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz" diye konuştu.
'MORALLERİNİN YERİNDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUM'
Salgının geride kalmasıyla Türkiye'nin hedeflerine ulaşacağını kaydeden Erdoğan, "Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Sektöre biz de devlet olarak her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz. Derdi ülkemillet olmayanlar bunu anlayamaz. Türkiye'yi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu otel bunlardan bir tanesi. 15 Temmuz darbe girişimi yapılmış onlar buna aldırış etmeden yatırımlarına devam ettiler. İnanmak bu. Allah sağlıklı ömür verdiği sürece ülkemizin hizmetinde olacağız. Sağlık, savunma, gıda, tekstilde dünya markası olana kadar durmayacağız. Devamlı genişlettiğimiz destinasyonlarımızla hedeflerimize yaklaşıyoruz. Bu kalkınma mücadelesinde turizm sektörünün katkıları için şükranlarımı sunuyorum" dedi. 
BAKAN ERSOY: TURİZMİN 2 BAŞKENTİ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Pandemi ve salgın sebebiyle en çok etkilenen sektör turizm sektörü. Türkiye başta sağlık yatırımlarıyla pandemi sürecini doğru bir çizgide yönetmeyi başardı. Son 10 gündür uluslararası hava trafiğinin açılmasıyla görüyoruz. Turizmin 2 başkenti var. İstanbul ve Antalya. Hava trafiğinde yüzde 30 civarında artış var. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İsviçre, Almanya, ABD, Fransa başta olmak üzere Rusya da kapıları açtı. Tüm dünyada aynı sorun var. Sezonun geç başlaması sebebiyle geç bitmesini hedefliyoruz. Beni en çok sevindiren Türk turizm yatırımcısı yatırımlarına devam ediyor. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-06-19 15:52:27

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