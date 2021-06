TBMM Başkanı Şentop: “Bölgesel iş birliğini ve diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8’inci Genel Kurul Toplantısında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bölgesel iş birliğini ve diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Antalya’da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8’inci Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Arnavutluk Meclis Başkanvekili Vasilika Hysi, Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Ljubica Mıljanovic ile Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek milletvekilleri katıldı. Ayrıca Sırbistan Delegasyon Başkanı Vekili Dorde Mılıcevıc ve Slovenya ile Yunanistan'dan da bazı milletvekilleri toplantıya çevrim içi olarak eşlik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) 8. Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, katılımcıları Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Son 1,5 senedir tüm dünyayı olduğu gibi bölgeyi de derinden etkileyen küresel bir salgınla hep beraber mücadele ettiklerini ifade eden TBMM Başkanı Şentop, yaklaşık 4 milyon insanın canına mal olan salgının ırk, dil, din ve yaş ayırt etmeksizin her kıtadan insanı etkilediğini vurguladı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sunan, hastalara acil şifalar dileyen Şentop, "Aşıya erişimin kolaylaşması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla bütün insanlığın daha rahat nefes alabileceği günlere bir an evvel kavuşulmasını ümit ediyorum. Küresel salgın nedeniyle ertelediğimiz veya çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz çok taraflı toplantıları, tedbir alarak da olsa artık daha güvenli bir şekilde düzenleyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, dönem başkanlığını yaptıkları Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu'nun, müşterek faaliyetler bakımından etkin ve verimli yeni bir döneme kapı açmasını temenni etti.

Her alanda büyük bir potansiyel barındıran bölgenin mutlak bir barış ve huzur ortamına kavuşması ve kalkınması için müşterek sorumluluk taşıdıklarını her toplantıda dile getirdiklerini vurgulayan Şentop, "Bu itibarla, geçmişteki çatışmalardan ve bölünmelerden gerekli dersleri çıkararak, aramızdaki iş birliğini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek elzemdir" diye konuştu.

Geçmişteki hataları veya başarıları unutmak için bir gerekçe olmayan krizlerin eski anlayışların gözden geçirilmesi için bir fırsat sunduğunu dile getiren TBMM Başkanı Şentop, bu çerçevede güncel sınamaların, geçmişten gelen meselelerin ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların katılımcıların birbirleriyle daha yakın ve samimi diyalog tesis etmeleriyle aşılabileceğine inandıklarını bildirdi.

