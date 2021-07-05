Kediyi görüp annesinin elinden yola fırlayan çocuğa araç çarptı

Antalya'da annesiyle birlikte kaldırımda yürürken bir anda annesinin elinden yola fırlayan kız çocuğuna araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, aracın yavaş olması olası bir faciayı önledi. Nehir Yeşilyaprak isimli kız çocuğu, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki Nehir Yeşilyaprak isimli kız çocuğu, bir anda annesinin elinden yola fırlayınca Mehmet Akif Biber’in kullandığı 07 MFB 02 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan küçük kızın yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Nehir Yeşilyaprak, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kediyi görünce karşıya koştu

Kazayı gören vatandaşlar, bir kedinin sürekli yoldan karşıya geçip geldiğini, küçük çocuğun kediyi görünce kediye doğru koşmaya başladığını, yola çıkınca kazanın meydana geldiğini dile getirdiler.

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