Antalya sanal turla tanıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yürütmekte olduğu MAtchUP Projesi faaliyetleri kapsamında “Antalya Sanal Turu” düzenleyerek, projenin uygulayıcı ve izleyici şehirlerine Antalya’nın tanıtımını yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimleriyle Antalya’da ve Türkiye’de akıllı şehirlerin arttırılmasını destekleyen Horizon 2020 MAtchUp Projesi’ni sürdürüyor. Projenin 3 uygulayıcı şehrinden biri olan Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar “Antalya Sanal Turu” ile uygulayıcı ve izleyici şehirlere tanıtıldı. “Antalya Sanal Turu”na, uygulayıcı şehirlerden Valensiya (İspanya) ve Dresden (Almanya), izleyici şehirlerden ise Ostend (Belçika), Herzliya (İsrail), Üsküp (Makedonya) ve Kerava (Finlandiya) katılım sağladı.



Projeler anlatıldı

Sanal Tur’da MAtchUP projesinin enerji aksiyonlarından “KepezSantral Mahalleleri Akıllı Konut Binaları”nın anlatımı proje teknik asistanı Neşe Özçandır ve “Kamu Binaları için PV Kurulumu ve Elektrik Depolama Sistemleri”nin anlatımı proje teknik asistanı Ceren Oğuz’un katkılarıyla gerçekleştirildi. MAtchUP projesinin ulaşımdan sorumlu yerel ortağı TAYSİM’den Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın ise “Akıllı Kavşaklar” üzerine paylaşımda bulundu. Projede aktif vatandaş katılımını destekleyen “Sosyal Bisiklet Platformu Mobil Uygulaması ChipBİS” hakkında ise proje teknik asistanı Emine Yiğit bilgilendirme yaptı.Antalya Büyükşehir Belediyesi sanal turda Antalya’yı tüm sektörler bazında tanıtarak, her anlamda cazibe merkezi haline geldiğini gösterdi.

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