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Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu

İHA

Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu

Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası yeniden ziyaretçileri ile buluştu. İbradı'da bulunan ve imzalanan sözleşmeyle işletmesi İbradı Belediyesine verilen Altınbeşik Mağarası ziyarete açıldı. Türkiye’nin en büyük yeraltı gölü mağarası Altınbeşik Mağarası, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İbradı Belediyesi arasında yapıla protokol ile 5+5 yıl olarak İbradı Belediyesi tarafından işletiliyor.

“Görsel güzellik”
Antalya'nın İbradı ilçesindeki Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. İçindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Antalya Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. İçindeki sarkıt ve dikitlerle dikkati çeken Antalya Altınbeşik Mağarası, beyaz renkli kalın traverten ve içindeki gölet oluşumlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu kiraladıkları botlarla görme imkanı yakalıyor.
Mağarayı ziyaret eden Alman turist Sabine Sehmeissmer, mağaranın gösterişi ve büyüklüğü karşısında çok etkilendiğini, Türkiye'nin güzelliğinin bilinenden daha büyük olduğunu söyledi. Ziyaretçilerden Şaban Tıraş, ilk defa geldiği mağaradan etkilenilmemesinin mümkün olmadığına dikkati çekti.
Nevşehir'den Altınbeşik Mağarasına 5 yıl önce gelen Ebru Adıyaman, üçüncü kez tekrar Altınbeşik Mağarasını ziyaret ettiğini söyledi. Adıyaman, "Nevşehir'de turizm işi ile uğraşıyorum. Burayı 3yıl önce ikinci kez ziyaret etmiştim. Bu eşsiz güzelliği görmek için yeniden geldim. Torosları zaten eşsiz güzellikleri yeşili bol oksijeni ve köyleriyle biliyoruz. Fakat Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyük yer altı gölüne tekrar geldim ve burası gerçekten eşsiz bir güzellik. Eşsiz bir mavisi var. Travertenleri Pamukkale gibi bir harika. Mağaranın içerisine girdikten sonra sessizlik huzur ve muhteşem bir görüntüsü var. Buraya herkesin gelmesini istiyorum. Çünkü, Toroslar sadece yeşilden oluşmuyor. Bota biniyorsunuz. İçerisi serin ve muhteşem bir gezinti yapıyorsunuz. Bu muhteşem güzellik anlatılmakla bitmez." dedi.

Altınbeşik mağarası hakkında
Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 13,5, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye değer bir doğa harikası. Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden alıyor.
Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip, 1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.

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