Döşemealtı’nda camilere bayram temizliği

Döşemealtı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki camilerde temizlik çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince cami avlusu ve bahçesinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İlçedeki 32 mahallede bulunan cami ve mescitlerin avlu ve bahçelerinde bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, camilerde çimlerin biçimi, yabancı ot temizliği, ağaç ve bitki budama ile genel temizlik gerçekleştirdi.

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