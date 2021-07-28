Kaş Kaymakamlığı 'Patara'dan Kum Çalındı' iddialarını yalanladı Gerçek dışı ithamları yayanlar hakkında adli işlem başlatılacak

Kaş Kaymakamlığı, daha önce bazı haber siteleri ve sosyal medya üzerinde hızla yayılan 'Patara Kumsalı'ndan kum çalındığı' iddialarına ilişkin, sosyal medya üzerinden iddialara tek tek cevabın verildiği 9 maddelik 'Sıkça Sorulan Sorular' başlıklı bir paylaşım yayımladı. Gönderilerde tüm iddiaların asılsız olduğu vurgulanarak, gerçek dışı ithamları yayanlar hakkında adli işlemlerin başlatılacağı duyuruldu.

Kaş Kaymakamlığı, daha önce bazı haber siteleri, sosyal medya ve köşe yazılarında yer alan 'Kaş Patara Sit Alanından Kum Alındığı/Çalındığı' iddialarına yönelik, sosyal medya hesabı üzerinden içerisinde tüm iddialara yönelik cevapların bulunduğu 'Sıkça Sorulan Sorular' başlıklı bir gönderim yayımladı. Gönderide, iddialarda adı geçen ve görevden alındığı iddia edilen orman muhafaza memurunun görevden alınmadığını başka bir konudan dolayı geçici uzaklaştırma aldığı belirtildi. Kaymakamlık ayrıca, gerçek dışı ithamların yayanlar hakkında adli işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Kaymakamlığa veya adli mercilere iletilmek üzere kaymakamlığa sunulan bir ihbar, tespit, delil, tutanak veya şikayet bulunmadığının altı çizilen açıklamada haberlerin her yönüyle asılsız olduğu kaydedildi. Yayımlanan haberlerdeki iddialara ilişkin U.U. adlı orman muhafaza memurunun suç zabıt tutanağı tuttuğu ve bu yüzden görevinden alındığının doğru olmadığı kaydedilen paylaşımda orman muhafaza memurunun haberlerde iddia edildiği gibi tuttuğu bir suç zabıt tutanağı bulunmadığı, dolayısıyla buna ilişkin görevinden alınmasının, hem yasal hem teorik olarak mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ilgili orman muhafaza memuru U.U.'nun geçici süreyle neden görevinden uzaklaştırıldığına ilişkin ise, "Bir vatandaşımızın, ilgili orman muhafaza memuru U.U.’ya ilişkin birtakım eylemlerini elindeki delilleri dayanak göstererek yazılı olarak kendisini şikayet etmesi üzerine, hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda eyleminin sübuta erdiğinin anlaşılması üzerine görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştır" denildi.

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