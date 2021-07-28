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'Pandemic' gösterime hazır

DHA

'Pandemic' gösterime hazır


Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nce (Antalya DOB) sahneye konulan ve pandemi sürecinde yaşanan zorlukların sanat diliyle anlatıldığı 'Pandemic' adlı bale eserinin provaları tamamlandı.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde günler süren titiz çalışmayla gösterime hazır hale getirilen 'Pandemic' balesinde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli 4 sağlık çalışanı da rol aldı.
SÜREÇ BALE DİLİYLE ANLATILIYOR
Koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın hazırladığı, dünyada ise bir ilk olan 'Pandemic' balesinde, pandemi sürecinde yaşanan zorluklar sanatsal bir yapıya dönüştürüldü. Süreç bale diliyle sessiz anlatılıyor.
'SAHNELERDEN UZAK KALDIK'
Eserin anlatımını üstlenen tiyatro sanatçısı Alper Saldıran, 'Pandemic'in metinlerini hazırladı. 1.5 yıldır sahneye çıkamadığını aktaran Saldıran, şöyle konuştu:
"Eserde rol alan arkadaşlarım da ilk kez sahneye çıkıyor. Süreç, sahneye çıkamayan bir sanatçı için çok büyük eziyet oldu. Uzun aradan sonra hep beraber sahnedeyiz. Eseri, çok güzel, keyifli vakit geçirerek hazırlandık. Bu eser, sağlık çalışanları ve sanatçı arkadaşlarımıza ithafen hazırlandı. Sağlık çalışanları da ilk kez sahneye çıkıyor."
'BU ESER BİZE MOLA OLDU'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan araştırma görevlisi ve hemşireler de pandemi döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı. 4 sağlık çalışanı, eserde rol alma teklifi aldıklarında çok şaşırdıklarını söyledi. Bu eserin kendilerine mola olduğunu belirten sağlık çalışanları, sağlık çalışanları adına adanmış bir sanat eserinin içinde olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.
'EVLERDE DANS EDEMEDİK'
Antalya DOB'ta 2006 yılından beri dans eden sanatçı Müge Öz, projede yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Proje, tüm dünya insanlarının yaşamış olduğu pandemi sürecisini ele alıyor. Süreçte evlerimizde dans edemedik, hareket edemedik, hiçbir şey yapamadık. Bu durum bizi negatif yönde etkiledi. Eserde rol alınca da yaşadığımız sıkıntılarımızı sahneye aktarabildik" diye konuştu.
'YAŞADIKLARIMIZI SAHNELEDİK'
Eserin koreograflarından Volkan Ersoy, pandemi sürecini anlatan bir sanat eseri olarak dünyada ilk olduğuna dikkat çekti. Ersoy, "Yaşadıklarımızı, duygularımızı sahnede beden dili ile anlatmaya çalışıyoruz. Umarım izleyenler de bizim anlatmak istediğimiz duygularımızı, düşüncelerimizi en net bir şekilde algılayacak, bizi alkışlarıyla destekleyecekler" dedi.
ÖNCE 'YOUTUBE'DA YAYINLANACAK
'Pandemic' balesi ilk olarak 1 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı ve birçok ulusal televizyonda yayınlanacak. Eser, 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Eylül ayında da 28'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde izlenecek.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Yusuf DEMİR
2021-07-28 18:29:13

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