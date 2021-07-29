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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dere:" Aşı olmayanlar yüzünden kapanmak istemiyoruz"

İHA

Başkan Dere:" Aşı olmayanlar yüzünden kapanmak istemiyoruz"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, artan salgın vakaları ile birlikte esnafın yeniden “kapanma” tedirginliği yaşadığını söyledi. Başkan Adlıhan Dere, yaptığı yazılı açıklamada dünyanın bir çok ülkesinde aşının zorunlu hale geldiğini hatırlatarak, “Daha bulaşıcı olan ve daha hızlı yayılan Delta varyantı nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede koronavirüs aşısı zorunlu hale getirildi. Söz konusu bölgelerde aşı yaptırmayanların belirli yerlere girişi engellenerek aşılanma oranlarının yükseltilmesi hedefliyor. Delta varyantı ve aşılamaya karşı oluşan tepki, vakaların hızla artmasına yol açtı. Hızla tırmanan vaka sayısı, sonbahar ile birlikte 4. dalga tehlikesini ve buna bağlı olarak kapanma önlemlerini gündeme getirdi” dedi.

Devlet karar vermeli
Toplumun her kesiminin olduğu gibi, esnafın da aşıdan kaçınmaması gerektiğini hatırlatan AESOB Başkanı Dere, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Aşısızların toplum sağlığını tehdit eder bir şekilde rahat dolaşmalarına kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Bu kişisel hak ve özgürlüklerin ötesinde toplum sağlığını ilgilendiren bir durum ve devletin de artık bu konuda bir karar vermesi gerekiyor. Toplu bulunulan her yere girişte aşı zorunluluğunun istenmesi gerek. Lokanta, AVM, düğün, sinema, toplu taşıma aracı farketmez.Geride bıraktığımız süreçte gördük ki; Kapanma salgın kadar tehlikeli. Söz konusu süreçte en büyük darbeyi küçük esnaf gördü. Zaten krediler ile günü kurtarmaya çalışan esnafımızın bir kapanmaya daha tahammülü yoktur. Bundan sonra ekonomide özellikle küçük esnafı kapatmadan, salgın ile mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için de yaptırımlar uygulanmalı. Gerekirse kapamaya varan cezalar getirilmeli. Titiz bir şekilde çalışan iş yerlerinin sorumsuz kişiler yüzünden kapanmasının önüne geçilmeli. Bu işin kapanarak değil başka şekilde çözülmesinin yolları bulunmalı. Kapanma olmaksızın mücadele edilmesi ve kapanmanın artık gündemimizden çıkması gerekiyor.”

Şanslı ülkelerdeniz
“Dünyada aşıya ulaşamadığı için büyük zorluklar çeken toplumlar mevcutken ülkemizdeki aşı tedarikinin sorunsuz seviyelere geldiği bir ortamda aşıdan imtina eden vatandaşlarımıza ‘Bu sefer siz evlerinizde kalın biz emeğimize, ekmeğimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım’ demek istiyoruz” diyen Dere, açıklamasını şöyle tamamladı: “Aşı olmayanlar yüzünden tekrar dükkanların kapanacağı, sokağa çıkma yasaklarının başlayacağı, özgürlüğümüzün kısıtlanacağını unutmamalıyız. Bu milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyecek. Öğrencilerin okula gitmesi mümkün olmayacak, tekrar bir öğrenim dönemini kaybedecekler. Çocuklarımızın psikolojileri bozulacak. Bu sektörden evine ekmek götüren esnafımız yine dükkanını açamayacak. Yani neresinden bakarsanız bakın, aşı olmamak insanın beraber yaşadığı diğer insanlara zarar vermesi olarak ortaya çıkıyor. Devletin zorunlu kılacağı anı beklemek, ancak zaman kaybına ve vaka ile ölüm artışlarına vesile olacak. Vatandaşlarımız elimizdeki tedbirleri değerlendirme fırsatından geri durmasın ki yaşamımız, pandemi öncesindeki hayatımıza ivedi şekilde geri dönsün.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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