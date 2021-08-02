Azra'yı öldürüp parçalara ayırarak valizle gömen katil zanlısı tutuklandı (10)



BİR ELİYLE AĞZINI KAPATIP DİĞERİYLE BOĞMUŞ

Antalya'da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu´nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın polis ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti ifadesinde itiraf eden Ayhan; Azra'ya cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu, bağırması üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğer eliyle de boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Ayhan'ın, ifadesinde Azra'nın ölümü üzerine paniğe kapıldığını cesedi banyoya götürerek bıçakla parçaladığını da anlattığı kaydedildi. Mustafa Murat Ayhan´ın koronavirüs testinin ise negatif olduğu belirlendi.

ABLA HAYTAOĞLU: KARDEŞİMLE KAVGA ETMEDİM

Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu´nun ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu da kız kardeşinin koronavirüse yakalandığı tarihin 28 Temmuz değil, 25 Temmuz olduğunu belirterek, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü´nden de bu durum teyit edilebilir. Ben kız kardeşimle evden çıkarken hiç kavga etmedim. Hatta poliste kardeşimle yazışmalarımız bulunmakta. Henüz otopsi yapılmadı, kardeşimin tecavüze uğradığına dair herhangi bir somut kanıt da bulunmamaktadır" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2021-08-02 23:38:38



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