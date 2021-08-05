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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (6)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 9'uncu gününde (6)


ORMANA KAÇAN KOYUN VE KEÇİLER AHIRLARINA AĞIR YARALI DÖNDÜ
Manavgat'ta Karadeniz'in engebeli coğrafyasını andıran ve Toros Dağları'nın tepelerinde kurulu birçok mahalle, orman yangınında yok oldu. Yangına gece saatlerinde Değirmenli Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Halit Aslan, 250'ye yakın koyun ve keçisini kurtarmak için ahırdan saldı. Ancak hayvanlar karanlıkta orman içlerine doğru kaçtı. Yangından bir gün sonra, koyun ve keçilerden 20'si çoğunluğu ağır yaralı olarak ahırlarına geri döndü. Ağır yanıkları bulunan keçi ve koyunlarla yavrularından bazıları ahırda ölürken, bazıları da can çekişiyor.
Saat 01.00 sıralarında uyku halindeyken yangına yakalandıklarını anlatan Halit Aslan'ın kardeşi Hasan Aslan, "Manavgat'tan telefon gelince abim hemen toparlanmaya başlamış, biz de aşağıdaydık, çiftlik var ayrılamadık. Burada görevli arkadaşlar, 'hayvanları dışarıya çıkarın zarar görmesinler' demiş. Hayvanları saldık. 250 hayvandan 20´si bir gün sonra yaralı bir şekilde yuvasına döndü. Bazıları da çok ağır, bu saatten sonra ölürler. Can çekişiyorlar, birinci derecede hastalar" dedi.
ANNE VE CİVCİVLERİ PALETİN ALTINDA SAKLANDI
Bölgede bir kara tavuk ve civcivlerinin ise yangın sırasında altı boş bir paletin altına kaçarak, saklanıp kurtuldukları belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, anne ve yavrularını saklandığı palet altında buldu. Veterinerler, bölgede hem Halit Aslan'a ait ağır yaralı keçi ve koyunlar, hem de diğer yaralı hayvanların tedavilerini sürdürüyor.
GELİNİN TAKILARI KÜL OLDU
Değirmenli'de Fatma Gardaş'a ait ev, içinde gelinin düğün takıları, 80 kuzu, 200'e yakın tavuğu ile 4 ineği küle döndü. AFAD'ın kurduğu çadırda kalan Gardaş'ın geriye kalan 40'a yakın koyunu için de çadır ahır kuruldu. Saat 01.00'de yangının geldiğini belirten Fatma Gardaş, hayvanlarını kurtarmak için çok uğraştığını ama başaramadığını söyledi. Gardaş, şunları anlattı:
"Ya canımızı ya malımızı kurtaralım dedim. Koyunumuzu, kuzumu kurtaralım diye çok uğraştık ama kuzularımız yandı. İneğin birinin buzağılamasına 13 gün vardı, biri üç aylık buzağıydı. 4'ü de yandı. Koyunumuz, kuzumuz, evimiz her şeyimiz gitti. 80 küsur kuzu yandı, 200 tavuk. Adam bana 'sen kaç' dedi, yangın geldi. Ben, 'kaçmam kuzularımı kurtaracağım' dedim, kaçmadım, çünkü benim bacağım ameliyatlı kaçma şansım da hiç yok. Koyunları yola indirdi. Birazı orada yanmış, 40 kadar kalmış mı saymadım, aklım yerinde değil. Yola gidince gelinimin takıları aklıma geldi, almak istedim, ama alamadım. Eşim 'eğer geri dönersen ateşte yanarsın' dedi. Zaten yürüyemiyordum amcasının oğlu geldi, hem 'binmem' dedim hem ağladım. İçeriye çektiler, aldılar arabaya ve dumandan zehirlediğim için hastaneye götürdüler"
Mehmet ÇINAR/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR
2021-08-05 14:10:46

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