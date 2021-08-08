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Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride

DHA

Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)EGE Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 8ve 9 Ağustos günlerine ilişkin haritalarında, orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi.
Günlük haritalarla erken uyarı modeli olan MEUS Orman Yangın Risk İndeksi'nde, riskler 4 aşamalı renk skalası (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) ile gösteriliyor. 8 ve 9 Ağustos tarihlerine yönelik MEUS haritalarına göre, 8 Ağustos Pazar günü, İzmir, Aydın, Muğla bölgeleri ile güneyde Antalya'nın birçok bölgesiyle Şanlıurfa-Mardin arası, Mersin ve Adana'da birkaç bölge ve Edirne sınırı turuncu renkle yüzde 60-70 riskli görülüyor.
9 Ağustos tarihli haritada ise turuncu alarm verilen bölgeler artıyor. Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var. Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları, 8 Ağustos'a göre artış gösteriyor.
İZMİR VALİSİ DE UYARDI
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de MEUS risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu. Vali Köşger, "Değerli İzmirliler, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-08-08 11:47:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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