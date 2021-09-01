İhbar üzerine aranan evde farklı türlerde uyuşturucu bulundu

Antalya’nın Kemer ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı alınan şahsın evinde yapılan aramada farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzdere Mahallesi'nde ikamet eden G.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını aldı. İhbarın ardından Kemer JASAT Komutanlığı ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada evin çeşitli bölmelerinde 485 gram kubar esrar, 72 gram toz esrar, 0.59 gram kristal, 1.80 gram kenevir tohumu, 4.25 gram toz ilaç, 1 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu eleği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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