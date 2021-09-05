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Elmalı´nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu

DHA

Elmalı´nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu


Semih ERSÖZLERMehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban oldu.
Altın kemerin sahibi olan Balaban, "Daha önce birçok kez finaller, yarı finaller yaptım ama kendi memleketimde birincilik yapamamıştım. Gerçekten bunu çok istiyordum" dedi.
Elmalı'da bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 bin kişi kapasiteli Recep Gürbüz Stadı'nda yapıldı. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak bilinen Elmalı'da bu yılki güreşlere koronavirüs tedbirleri kapsamında sahaya kısıtlı seyirci alınırken, güreşçilerden de müsabaka öncesi PCR testi istendi. Kırkpınar güreşlerinden 9 yıl daha eski olan Elmalı'da başpehlivanlık güreşlerine son Elmalı ve Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, daha önce Elmalı'da 2 kez üst üste altın kemerin ebedi sahibi olma başarısı gösteren Orhan Okulu'nun yanı sıra, İsmail Balaban'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı.
Güreşleri izlemeye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da geldi.
Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde rakiplerini yenen İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Yaklaşık 35 dakika süren final güreşi sonunda rakibini yenen Balaban altın kemeri almaya hak kazandı. Başpehlivanlığa ulaşan Balaban'ın altın kemerini, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun taktı. Balaban'ın madalyasını Vali Ersin Yazıcı ile Bilal Erdoğan verdi.
BALABAN: KENDİ MEMLEKETİMDE BİRİNCİLİK YAPAMAMIŞTIM
İsmail Balaban müsabakanın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu. Uzun aradan sonra tekrar er meydanlarına döndüğünü söyleyen Balaban, "Böyle bir organizasyonda ye almak bana çok heyecan verdi. Daha önce birçok kez finaller, yarı finaller yaptım ama kendi memleketimde birincilik yapamamıştım. Gerçekten bunu çok istiyordum. Bu yıl da Survivor'dan sonra formda değildim. Her zaman olduğu gibi er meydanına çıkınca enerjimin son damlasına kadar veren birisiyim. Bugün de bunu yaptım. Şanssızlığımı bu yıl kırdım. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Survivor'dan geldikten sonra bu başarıyı sergilemek çok zor bir şey. Ben her zaman kendime inanan ve güvenen birisiyim" dedi.
SON ŞAMPİYON ALİ GÜRBÜZ SON 16'DA ELENDİ
Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bugüne kadar üst üste en fazla kazanarak rekor kıran isim Orhan Okulu oldu. Daha önce Ahmet Taşçı'nın üst üste 5 kez kazandığı güreşleri, üst üste 6 kez kazanan Orhan Okulu, hem güreş tarihine geçti hem de altın kemerin iki kez ebedi sahibi olma başarısını gösterdi. Orhan Okulu'nun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste altın kemeri kazandığı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin son başpehlivanı ise 2019 yılında Ali Gürbüz oldu. Ancak Gürbüz, son 16 turunda İsmail Koç'a yenilerek veda etti.
EN GENÇ AĞA OLDU
669'uncusu düzenlenen güreşlerin bu yılki ağalığını ise Muhammer Ak yaptı. Güreşler devam ettiği sırada önümüzdeki senenin ağalığını yapacak kişiyi belirlemek için açık arttırma düzenlendi. 7 kişinin katıldığı arttırmada ilk teklifi mevcut ağa Muhammer Ak, güreşlerin 669'uncu yılı olması nedeniyle 669 bin lira teklif vererek başlattı. Kıyasıya rekabetin olduğu açık arttırmayı 1 milyon 377 bin lira teklif veren Mehmet Gök kazandı. Gök, ağalığı ise 17 yaşındaki oğlu Yunus Gök'ün yapacağını söyleyerek altın kemeri ona verdi. 17 yaşındaki Gök, en genç güreş ağası oldu.
669 YILLIK TARİH
1352 yılından bu yana devam eden Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Antalya İl Envanterine dahil edilmiş bir kültürel etkinlik olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği Elmalı Güreşleri aynı zamanda Osmanlı devlet arşivlerine de geçmiş bir organizasyon olarak bilinmektedir. Güreşlerin bir başka yönü de güreş yapılan yöreye maddi ve manevi desteğiyle yine yöre halkına faydalı eserlerin yapılmış olmasıdır. Elmalı'da son 30 yıl içerisinde güreş gelirleriyle Elmalı Lisesi, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyu şebekesi, Elmalı spor tesisleri, Elmalı Müzesi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi yapımına maddi kaynak sağlandığı bilinmektedir.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Güreşlerden detaylar
-İsmail Balaban'ın final müsabakasına çıkışı
-Ödül töreninden detaylar 
-Balaban ile röportaj
 DHA-Spor Türkiye-Antalya / Elmalı Semih ERSÖZLERMehmet AKIN
2021-09-05 20:08:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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