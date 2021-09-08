AESOB Başkanı Dere : “Ahilik kültürünün toplumumuzdaki önemi çok büyük”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, yapmış olduğu açıklamada 2021 Yılının Ahi Evran Yılı olduğunu hatırlattı. Ahilik kültürünün toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekerek ahilik kültürüne ve bu kültürün devamı niteliği taşıyan mesleki eğitime verilen değerin artması gerektiğini vurguladı.

Ahilik teşkilatında usta çırak ilişkisiyle ahlaki ve mesleki eğitimin harmanlandığını ve günümüzde esnafımızın bu geleneği devam ettirdiğini belirten Başkan Adlıhan Dere açıklamalarında, mesleki eğitimin toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için çok önemli bir unsur olduğunun altını çizdi. Dere, “Meslek sahibi olmak ve zanaat öğrenmek bir ömür boyu kolunuzda taşıyacağınız altın bileziktir. Sanat hiçbir zaman değerini kaybetmez. İnsanlarımız özelliklede gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli, mesleki eğitime daha çok önem verilmeli ve geliştirilmelidir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte fabrikasyon sistemler ve seri üretim ortaya çıktı. Bu durumda tüketim fazlalığı iş gücü ve kalifiye eleman ihtiyacını arttırdı. Fakat bunun yanı sıra fabrikasyon üretim kalitenin azalmasına ve malın değersizleşmesine sebebiyet verebildiği gibi bazı meslek dallarının da yok olmasına neden oldu. Maalesef artık insanlarımız malının değerini bilmiyor. Önceden bozulan bir ürün tamir ettirilir yaptırılabilirdi. Şimdi ise bir ürün eskiyince değiştiriyoruz veya atıyoruz. Esnaf ve zanaatkarlarımız ise yaptığı her işe emeğini alın terini katıyor işte bu paha biçilemez. Ticari hayattaki haksız rekabet ve sermaye kuralsızlıkları nedeniyle esnafımız zorlanıyor. Esnafımıza destek çıkmalıyız. Bu kültürü yaşatmalıyız” dedi.



“Ahilik kültürü yaşatılmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalı”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ahilik kelimesinin kardeş demek olduğunun eli açık ve konuksever anlamlarına da geldiğinin altını çizerek ahilik geleneğinin yardımlaşma ve dayanışmayı esas aldığını belirtti. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Adlıhan Dere, “Ahilik; dostluk, kardeşlik, dürüstlük, hoşgörü, dayanışmanın bilgi, birikim ve sanatla birleşimidir. Bizlere tevazu, barış ve hoşgörüyü öğütleyen dinimizin gerekliliklerinden biri olan güzel ahlak, ahilik geleneğinde iş hayatıyla sentezlenir ve ticarette dürüstlük ilk şart olarak kabul edilir. Ahilik teşkilatının toplumsal, sosyal ve kültürel hayatı düzenleyen bir yapıdır aslında. Usta çırak ilişkisiyle ahlaki ve mesleki eğitim harmanlanır. Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli’nin öğretileri dayanışmayı temel alır. Ticaret ahlakına dayanan ahilik ilkeleri geçmişten günümüze ışık olmuş esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermeye devam etmiştir. Esnaflık toplumun sadece ticari olarak değil aynı zamanda kültürel olarak da olmazsa olmaz bir parçasıdır. Toplumumuzun sosyal ve ekonomik açıdan yapı taşlarından biri olan esnaflık ve ahilik geleneği sembolde kalmamalı, yaşatılmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Esnaflık anlayışının ahi ahlakıyla korunması bizim birincil hedefimiz. Bizler bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.



“Ahilik kültürünün mirasçısı olmak gurur kaynağı”

Türk milletinin, tarihi boyunca yardımlaşma ve dayanışmayı kurumsal bir yapı haline getirdiğini ve yüzyıllardır devam ettirdiğini belirterek diğer devletlere bu konuda örnek olduğunu belirten Dere, “Ahilik teşkilatı Selçuklu döneminden itibaren başlayıp, Osmanlı Devleti’nde devam ederek ve günümüze kadar ulaşmış en önemli toplumsal miraslarımızdan biridir. Geçmişimizin mirası olan ahilik geleceğimizin teminatıdır. Birliğimiz adına söylüyorum ki; ahilik teşkilatının mirasçısı olarak bu kültürün bir parçası olmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bugün bizler tüm esnaf ve sanatkarlar camiası ile birlikte bu geleneğe sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 Yılı Ahi Evran Yılı ilan edildi. Geçen sene pandemi şartları sebebiyle gönlümüzce eskiden olduğu gibi şenlikli kutlayamadık. Bu sene Allah’ın izniyle Ahilik Yılını hep beraber kutlayacağız. Ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evranı Veli’yi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu güzel kültürümüzün her daim devam etmesini temenni ediyorum. Ahi Evran’ın anmak, öğütlerini aktarmak, ahilik geleneğini yaşatmak ve gençlere tanıtmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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