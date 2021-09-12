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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dokumapark, 5 farklı müzeye ev sahipliği yapıyor

İHA

Dokumapark, 5 farklı müzeye ev sahipliği yapıyor

Tarihi Antalya Dokuma Fabrikası yerleşkesi farklı konseptlerde kurulan 5 müzeye ev sahipliği yapıyor.
Kepez Belediyesi’nin DokumaPark projesiyle halkın kullanımına kazandırdığı eski Antalya Dokuma Fabrikası yerleşkesi, kütüphaneden bilim merkezine, farklı konseptlerde kurulan müzeleriyle kültür sanat adasına dönüştürüldü. DokumaPark projesi adıyla kent parkı olarak düzenlen ve tarihi dokusu korunan kültür sanat adası, her gün yüzlerce ziyaretçiye kapılarını aralıyor. DokumaPark, Anadolu Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Anadolu Şehitler Müzesi, Kepez Açık Hava Müzesi ve Nostaljik Araçlar Müzesi olmak üzere 5 müzeye ev sahipliği yapıyor.

“Anadolu Oyuncak Müzesi”
Oyuncakların dünyası Anadolu Oyuncak Müzesi, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor. Kepez Belediyesi’nin Dokuma Fabrikası’nın kreş binası olan yapıyı, düzenleyerek Antalyalılara armağan ettiği müze, 2017 yılında ziyaretçilerine kapılarını araladı. Bünyesinde 13 binin üzerinde oyuncak barındıran müze de, oyuncaklar 15 salonda, 15 ayrı temada ve 15 farklı düzenleme ile sergileniyor.

“Nostaljik Araçlar Müzesi”
DokumaPark’ta yer alan Nostaljik Araçlar Müzesi’nde Türkiye’nin ilklerinden yerli otomobil ‘Devrim’ ile Vecihi Hürkuş’un yaptığı tayyare K6’nın replikası da bulunuyor. İlyas Salman’ın başrol oynadığı Çiçek Abbas filmindeki minibüs, Ferdi Tayfur’un ‘Her Şeyim Sensin’ filminde kullandığı otomobil, İstiklal Caddesi’nin sembolü nostaljik tramvay, Volkswagen’in ilk efsane minibüsü VW Kombi, Desota Diplomat aracı gibi tarihe tanıklık etmiş bir çok araç bulunuyor.

“Bir Zamanlar Antalya Müzesi”
Antalya ve Dokuma Fabrikası’nın hatıralarını yaşatan Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde, kentin önemli değerleri ve hikayeleri anlatılıyor. Eski Dokuma Fabrikasının idari binasında yer alan müze, engelsiz ve aynı zamanda ekolojik özelliklere sahip. Toplamda 2000 metrekare sergi alanı bulunan müzede, yerli ve yabancı konuklara sesli rehber eşliğinde 8 dilde müzeyi gezme imkanı sunuluyor.

“Anadolu Şehitler Müzesi”
Tarih boyunca bu topraklarda şehit olmuş tüm kahramanların birlikte yad edildiği Türkiye’nin ilk şehit müzesi olan Anadolu Şehitler Müzesi, 25 farklı konu başlığı, 3 diorama, 1 şehit evi canlandırmasıyla yüzlerce objeyi barındırıyor. Müzede; savaş kazılarından elde edilen tarihi objeler, savaş malzemeleri şehit ailelerinin bağışladığı şehitlere ait malzemeler, özellikle son kez kullandıkları ve üstüne kokuları sinen elbiseleri ve bir şehide ait oda bulunuyor.

“Kepez Açık Hava Müzesi”
Anadolu medeniyetlerinin eşsiz mimari eserlerinin 25’te 1 oranında küçültülerek sergilendiği Dokumapark’taki Kepez Açık Hava Müzesi’nde; Anıtkabir, İstanbul Haydarpaşa Garı, Konya İnce Minareli Medrese, İstanbul Soğukçeşme Sokağı, Konya Karatay Medresesi, Sivas Gökmedrese, Konya Mevlana Dergahı, İzmir Artemis Tapınağı, İzmir Selçuk İsa Bay Cami, İzmir Meryem Kilisesi gibi 84 eser bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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