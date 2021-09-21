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Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişiden biri hayatını kaybetti Korkunç kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Otostop yaparak bindiği araçtan cenazesi çıktı Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişiden biri hayatını kaybetti Korkunç kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesi SorgunOtogar Köprülü Kavşağı girişinde Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken yaralılardan Fatma Tavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, AlanyaAntalya D400 karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Kırgız uyruklu Ramzan Ilıazov’un kullandığı 07 AAG 421 plakalı otomobilin, Manavgat çevreyolunda SorgunOtogar Köprülü Kavşak girişinde bariyerlere çarpması sonucunda meydana geldi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Ramzan Ilıazov ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Tavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka’nın Alanya sınırlarında otostop yaparak araca bindikleri, üzerlerinden kuru sıkı tabanca çıktığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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