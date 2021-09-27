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"Turizmde alternatifler yaratmak zorundayız"

DHA

"Turizmde alternatifler yaratmak zorundayız"


ANTALYA, (DHA) Geçtiğimiz hafta sonu Antalya´da düzenlenen turizm ve ekonomi konulu basın toplantısında, Türkiye´nin bu yıl gösterdiği turizm performansı, gelecek yıllarda izlenecek perspektifler ve alternatif turizm modelleri masaya yatırıldı. Panele turizm sektörünün önde gelen temsilcileri, iş insanları, ekonomistler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Turizmde alternatifler yaratmak zorundayız" dedi.Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Meeting Point Turkey CCO´su Kâmil Özil ve Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu´nun panalist olduğu toplantıda turizm sektörünün pandemide gösterdiği peformansı, gelecekteki beklentiler ve cari açığın kapanmasına katkıları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.Megasaray Tenis Akademisi (MTA) sporcularının da yer aldığı panelde konuşan Megasaray Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk, "Otelimizi pandemi döneminde açık tuttuk. Bu dönemde çalışanlarımızı eğittik ve hizmet kalitemizi arttırdık" dedi.Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ise "Geçen sene de aynı konseptle bir araya geldiğimiz bu toplantıları gelenekselleştirme arzusundayız.  Antalya´da turizm ve ekonominin nabzının tutulduğu bu toplantılarda bu yıl ilave olarak alternatif turizmin ekonomiye katkısını konuşacağız" diye konuştu."FARKLI ÜLKELERDEN 5000´E YAKIN SPORCU AĞIRLADIK"Panelde konuşan bir diğer isim de Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin oldu. Şahin, yaptığı konuşmada, "Bu sene Belek´te, pandemi döneminde hazirana kadar otellerin çoğu kapalıydı. Bir kısmı haziranda bir kısmı da temmuzda açıldı.  Biz Megasaray´ı kışın kapatmadık ve kış aylarında 100´ün üzerinde enternasyonal turnuva yaptık. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 5000´e yakın sporcu ağırladık.2021 senesinin ilk aylarında sporcularla ve ilave gelen müşterilerimizden yüzde 50 civarı doluluk yakaladık. Ancak mart ayının sonuna doğru tam dolacakken Rusya´dan kapanma haberleri geldi ve rezervasyonlar iptal edildi" açıklamasında bulundu."AĞUSTOS SONUNA KADAR 14 MİLYON TURİST GELDİ"Doluluk oranlarıyla da ilgili bilgi veren Şahin, "Nisanda Rusya´nın tamamen kapanmasına rağmen yüzde 70 doluluk yakaladık. Haziranda Belek bölgesindeki otellerin doluluğu yüzde 43´ü yakaladı. Megasaray yüzde 78´ i buldu. Temmuz ve ağustos aylarında ise bölge otelleri yüzde 70´i aştı ve biz de tam doluluğa yaklaştık. Şu an Megasaray´da bin 200 misafirimiz var. Ekim´de de şimdiden yüzde 95 doluluğu bulduk. Görüldüğü gibi Antalya yaz aylarını göreceli olarak diğer bölgelerden daha iyi geçiriyor. Türkiye´ye ağustos sonuna kadar 14 milyon turist geldi. Geri kalan ayları da turizm bu performansı gösterirse sene sonuna kadar 23 milyonu bulabiliriz. Vaka sayılarını aşağı çekebilirsek 25 milyonu bulabiliriz. Böylece bu sene turist sayısı geçen senenin iki mislini bulacaktır. 2022 yılında pandemi kontrol altına alınırsa, birikmiş tatil arzusunun da ivmesini alarak en azından yüzde 50 artış yakalarız" diye konuştu.Pandemiye rağmen stratejik kararlar aldıklarını belirten Şahin, "Pazarlarımızı çeşitlendirdik. Ukrayna, Polonya, Kazakistan pazarlarına açıldık. Rusya´nın eksikliğini Ukrayna ile kapattık. Bazı oteller müşteri çekebilmek için fiyatlardan taviz verirken biz fiyatlarımızı aynen uyguladık, taviz vermedik. Böylelikle marka değerimizi de koruduk. Ayrıca Turquality´e de girerek markamızın değerini artırdık. Bu çalışmalarımızla pandemiye rağmen stratejik adımlarımızla 2019´daki performansımızı yakalayacağız. Şu ana kadarki performansımız onu gösteriyor" ifadelerini kullandı.EKONOMİYE KATKI SAĞLADIK"Turizmde alternatifler yaratmak zorundayız" diyen Kemal Şahin konuşmasına şöyle devam etti:"Golf turizminde isim yapan Belek´e Megasaray Tenis Akademisi´ni kurarak Teniste de dünya çapında ses getiren turnuvalar yaptık. Böylece hem doluluğumuzu arttırdık hem de kış aylarımızı değerlendirdik. Dünyanın dört bir yerinden gelen binlerce ünlü sporcuyu ağırladık. Böylelikle bölgenin tanıtılmasına ve ülkemizin ekonomisine de ciddi katkı sağladık. Ayrıca MTA´da FİFA standartlarında futbol sahalarımızla hizmet veriyoruz. Kano Kompleksi kurarak Avrupa´nın milli takımlarını bölgeye getiriyoruz. Uluslararası Bisiklet Yarışları´na ev sahipliği yapıyoruz. Yaz turizmine alternatif olarak kış turizminde de yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.Turizmde 12 ayı hedeflediklerini söyleyen Şahin, "Kış aylarında Megasaray´ın çalıştıramadığımız kadrolarını dağ otelinde, yaz aylarında dağda çalıştıramadığımız personeli de megasarayda çalıştırarak ciddi bir tasarruf yapıyoruz. Personelimiz 12 ay çalışma imkanı buluyor. Böylelikle iki otelde yüksek standartta hizmet verebiliyoruz. Aynı zamanda kış aylarında Antalya´da Megasaray´da yaptığımız spor aktivitelerini yaz aylarında da dağ otelinde yapacağız. Dolayısıyla iki otel arasında hem sezonları uzatarak hem de doluluğu yükselterek ciddi bir sinerji yaratmış olacağız. Böylece hem yazın hem kışın ülkemizin dünya çapında sporculara ev sahipliği yaparak hem Türkiye´yi tanıtıp hem de ilave döviz getirme imkanı yaratıyoruz" açıklamasında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez
2021-09-27 15:50:47

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