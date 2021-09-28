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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Acilen adım atılmalı, okulların hizmetli ihtiyacı karşılanmalı”

İHA

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Acilen adım atılmalı, okulların hizmetli ihtiyacı karşılanmalı”

Salgın sürecinde veliler ile okul arasındaki bağın zayıflamasının okulların ihtiyacı için gereken bütçenin oluşmamasına neden olduğunu söyleyen Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sorunun ancak okul esaslı bütçeleme uygulaması ile giderilebileceğini söyledi.
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yüz yüze eğitim sürecinde hijyen koşullarının sağlanması ve yeterli oranda hizmet verilebilmesi için okulların ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini belirterek, “Salgın döneminde velilerin okulla bağı zayıfladığı için okul aile birliğinde bütçe oluşmamıştır. Okulların hijyen, güvenlik, kırtasiye, bakımonarım, hizmetli gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayacak bütçenin bir an evvel ayrılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınan sınırlı sayıdaki çalışan ise sorunu çözememektedir. Acilen adım atılmalı, okulların hizmetli ihtiyacı karşılanmalıdır. Okul esaslı bütçeleme uygulaması getirilmelidir” dedi.

“Velilerle karşı karşıya geliyorlar”
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, salgın döneminde verilen yüz yüze eğitimin sıkıntıları arasında okulların bütçe sorununun yer aldığını söyledi. Okulların temizlik, güvenlik, kırtasiye, bakımonarım, hizmetli gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitimcileri velilerle karşı karşıya gelmekten kurtaracak, yöneticilerin okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına imkan sağlayacak okul bütçesi uygulamasına bir an önce geçilmesi gerektiğini belirten Başkan Eyüp Bülent Miran, “Yöneticilerimiz, okulların mali ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zamanı, eğitimöğretimin kalitesi için ayrılan zamandan harcamak zorunda kalıyor” diye konuştu.

“Doğrudan idarelerin kullanımı sağlanmalıdır”
Yöneticilere okullara bağış toplamamaları için baskı uygulayan idarenin, zorunlu harcamalar için kaynak üretmekten kaçındığını söyleyen Miran, Yönetici, öğretmen ile velileri karşı karşıya getiren, yöneticileri mağdur eden, adaletsiz uygulamalara ve mağduriyetlere fırsat veren bütçesizlik sorunundan okullarımız bir an evvel kurtulmalıdır. Okula bütçe vermek, eğitime kalite getirmektir. Hizmetli ve güvenlik personeli ihtiyacı karşılanmalı, ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilerek atamalar kadrolu yapılmalı, öğretmen açığı kapatılmalı, öğretmene destek niteliğinde, mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlayacak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Memur, hizmetli ve diğer çalışanların mali ve sosyal hakları iyileştirilmeli, okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, okul esaslı bütçeleme uygulaması getirilmelidir. Personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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