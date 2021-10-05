Mervenur cinayetinin tanığı: 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğan Cüneyt Akyol dahil 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Z.U. adlı kadın tanık, "Ben odadayken biri kapıyı açtı, ağlıyordu ama yüzünü görmedim. 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti" dedi.

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan, 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart'ta Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KARDEŞİ, DÖVMEDEN TESPİT ETTİ

Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini, erkek kardeşi parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi Tanrısevdi, İbrahim H.Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, S.G. ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U. savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte Gökhan Hamurcu, S.G., İbrahim H.Ş., Ferdi Tanrısevdi ve Aziz Kaya tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Cüneyt Akyol 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından Ferdi Tanrısevdi, Gökhan Hamurcu ve İbrahim H.Ş., 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan Aziz Kaya ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. İbrahim H.Ş. de daha sonra itiraz üzerine hakimlik tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Sanıklar, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol, Gökhan Hamurcu, Ferdi Tanrısevdi ve Aziz Kaya ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan İbrahim H.Ş., koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Süleyman G., müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'YA' DİYE SES ÇIKARDI, BÜYÜK İHTİMALLE YARDIM İSTEYECEKTİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z.U., uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve Muratpaşa ilçesinde tanıştığı iki kişiyle birlikte olayın gerçekleştiği yere gittiğini söyledi. Cüneyt Akyol´un evinde para karşılığı Aziz Kaya ile ilişkiye girdiğini anlatan Z.U., "Ben odadayken biri kapıyı açtı, ağlıyordu ama yüzünü görmedim. 'Ya' diye ses çıkardı, büyük ihtimalle yardım isteyecekti. Bu sırada Cüneyt geldi ve kızı götürdü. Biz evdeyken zaten bir kızın ağlama sesi geliyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-10-05 18:54:39



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