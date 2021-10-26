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Antalya turizmdeki en iyi Ekim ayını yaşıyor En iyi yıl olan 2019'u geride bıraktı

İHA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu yıl en iyi yıl olan 2019 yılı Ekim ayından daha iyi bir Ekim ayı yaşandığını söyledi.

Antalya turizmdeki en iyi Ekim ayını yaşıyor En iyi yıl olan 2019'u geride bıraktı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu yıl en iyi yıl olan 2019 yılı Ekim ayından daha iyi bir Ekim ayı yaşandığını söyledi.
POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 2021 yılı turizm sezonunun sıkıntılı başladığını, yerli misafirlerle yola çıktıklarını, çünkü Rusya ve İngiltere’nin kapandığını, Avrupa'da da o dönemde sıkıntılar olduğunu belirtti. Haziran ayı ile birlikte yavaş yavaş pazarların açıldığını vurgulayan Atmaca, ''İlk önce 22 Haziranda Rusya açıldı. Çok hızlı başlangıç oldu. Ekim'de İngiltere açıldı. Şu anda İngiltere pazarı gayet iyi gidiyor. Ekim ayının sonuna gelmemize rağmen otellerimizin hemen hemen hepsi hala açık. İyi bir Ekim ayı geçiyor'' dedi.

“Turizm sezonunun uzayacağı aşikar”
''Turizm sezonunun uzayacağı aşikar'' diyen Atmaca, ''Çok iyi bir Ekim ayı geçiriyoruz. Aynı zamanda iyi bir kış sezonu da yaşayacağız. Kış turizmi için golf, spor, kongre turizmi için talepler geliyor ve görüşmeler sürüyor. 2019 yılı kadar olmazsa da 2020 yılının kışından çok daha iyi bir kış sezonu yaşayacağız'' diye konuştu.

“En iyi Ekim ayı yaşanıyor”
Bu yıl turizmde en iyi Ekim ayı yaşandığına işaret eden Ülkay Atmaca, ''Ekim ayı otellerin dolulukları iyi ama Kasım ayı ile birlikte yavaş yavaş doluluklar azalmaya başlar. Alanya, Side tarafında bazı oteller kapanmak için hazırlıklara başladı. Ancak şehir merkezine yakın Belek ve Kundu'da sezonun uzayacağı kesin gözüküyor. Hem tatil amaçlı hem de kongre için otellere yoğun talep var. Bu da kış sezonunda iyi geçeceğinin habercisi konumunda bulunuyor. Antalya 2019 yılının ekim ayından iyi bir ekim ayı geçiriyor. Şu anda Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu aştı. Yıl sonunda 9 milyonu bulabiliriz. Ancak sayıdan çok daha önemli olan turizm sezonunun uzaması. Ekim ayında kapanmaya başlayan bir çok otel bu yıl Kasım ortalarına veya Kasım ayı sonuna kapanmalarını erteledi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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