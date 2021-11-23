Manavgat Türkbeleni’nde 28 bin çiçek toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçesinde Türkbeleni Kent Parkı’na kışa hazırlık çalışmaları kapsamında binlerce mevsimlik çiçek dikti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kışlık çiçek dikimi ve revizyon çalışması kapsamında milyonlarca çiçeği toprakla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, Manavgat Türbeleni Kent Parkı’nda revizyon çalışmaları kapsamında budama ve temizlik çalışması yapılırken, 28 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Dairesi başkanlığı ekipleri, ilçede bulunan şehit mezarlarının bakımını ve çiçeklendirmesini de yaptı.

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