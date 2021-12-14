Antalya'da denizde çıkan hortumlar korkuttu

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Antalya'da deniz üstünde meydana gelen hortumlar görenlere korku dolu anlar yaşatırken, çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Olay, saat 15.00 civarlarında Kemer ilçesi açıklarında yaşandı. Deniz üstünde iki hortum belirdi. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında hortumlardan biri yok olurken, diğeri de birkaç dakika sonra kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Hortumları gören vatandaşlar ise cep telefonlarını sarıldı.

Tahtalı Dağı’nın zirvesindeki tatilciler ise doğa olayını 2 bin 365 metre yükseklikte izledi.

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