Antalya'da kar yağışı etkili oluyor Alacabel'de kar kalınlığı bir metreye ulaştı, tırların geçişine izin verilmiyor

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan AntalyaKonya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar kalınlığı bir metreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.

Gece 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeniyle de uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Kar yağışı Akseki’den başlayarak Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olduğu bildirilirken, çok sayıda mahalle yollarının da kapalı olduğu ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları başlattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.