Taşınabilir güneş panelleri, enerji sorununu ortadan kaldırıyor

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, ARGE çalışmaları sonucunda ürettiği ‘Kolay Yaşam Serisi’ güneş panelleriyle güneşin sonsuz enerjisini kullanıcıyla buluşturuyor. Güneşin olduğu her yerde enerji sorunu yaşanmayacağına dikkat çeken CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, "Güneşin olduğu her yerde, taşınabilir ve kullanımı pratik ürünlerimizle enerjisiz kalmayacaksınız" dedi.

Mobil solar şarj panelleri; taşınabilir şarj cihazlarına, akıllı telefonlara, tabletlere veya diğer USB cihazlarına doğrudan güneşten güç sağlayarak, geniş kullanım alanlı bir enerji çözümü oluşturuyor. Şık ve kompakt görüntüyü, fonksiyonaliteyle birleştiren taşınabilir paneller, temiz ve sonsuz güneş enerjisinin kullanım alanlarını arttırıcı bir ürün olarak kullanıcıyla buluşuyor. Kolay montaj özelliği ve özel tasarım askısıyla konforlu bir kullanım imkânı sağlayan bu paneller, hafif ve esnek tasarımın yanı sıra yüksek verimli IBC hücre teknolojisiyle 5V USB çıkışlı 3 ayrı güç seçeneği sunuyor.



“Solar havlularla şarjsız kalmayacaksınız”

CW Enerji’nin üç farklı boyutta ürettiği ‘Kolay Yaşam Serisi’ güneş panellerinin bir diğer modeli olan ‘Solar Havlu’, güneş paneli ve plaj havlularının birleştirilmesiyle tasarlanan ve sahil kenarlarında şarj sorununu ortadan kaldırarak, kullanıcının yaşantısını kolaylaştıran inovatif bir ürün. Takılıp çıkarılabilen paslanmaz krom düğmeler sayesinde, güneş paneliyle plaj havlusu kolay ve hızlıca birbirinden ayrılabilir ve yeniden birleştirilebilir özelliğiyle dikkati çekiyor. Bu sayede güneş ışığı alan herhangi bir yerde elektronik cihazlar şarj edilebiliyor.



“Güneşin olduğu her yerde enerjiniz de sizinle”

Solar hücrelerinin güneş enerjisini, diğer enerji kaynaklarının aksine çevreye zarar vermeden ve uzun yıllar boyunca yüksek verimlilikte elektrik enerjisine çevirdiğini söyleyen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Faaliyet gösterdiğimiz güneş enerjisi alanında yatırımcılarımızla dünyayı daha temiz ve gürültüsüz enerji kaynağıyla kaplama hayaliyle hızlı adımlarla ilerlemekteyiz. Güneş enerjisi kolay yaşam serimiz, herkesin ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün olarak üretildi. Güneşin olduğu her yerde, taşınabilir ve kullanımı pratik ürünlerimizle enerjisiz kalmayacaksınız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.