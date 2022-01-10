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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romeo ve Juliet Balesi Antalya DOB’da

İHA

Romeo ve Juliet Balesi Antalya DOB’da

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare’in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski’nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş’e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan ‘Romeo ve Juliet’ balesini 13 Ocak Perşembe saat 20.00 ve 15 Ocak Cumartesi saat: 15.00’te sahneleyecek.
Librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan ‘Romeo ve Juliet’in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.
Shakespeare ve Çaykovski gibi iki sanatçının buluşmasının bir örneği olan eserde ‘Juliet’ rolünü Iaroslava Volkova, ‘Romeo’ rolünü Tolga Burçak, ‘Mercutio’ rolünü Umut Çaltekin, ‘Tybalt’ rolünü İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Yiğit Erhan, ‘Paris’ rolünü Burak Özbek, ‘Benvolio’ rolünü Artur Ivanov, ‘Lady Capulet’ rolünü Selin Berkmen, ‘Lord Capulet’ rolünü Cenk Şahinalp, ‘Rosaline’ rolünü Burcu Bodur, ‘Peder Lawrence’ rolünü Mert Söylemez, ‘Dadı’ rolünü Fadime Keskin, ‘2 Kız’ rolünü İlayda Binzet ve Seda Manaz, ‘Lady Montegue’ rolünü Özlem Tekinay, ‘Lord Montegue’ rolünü Devrim Saraçoğlu ve ‘Vali’ rolünü Mehmet Sipahi canlandıracak.
Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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