Hayvansever robot NAO, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi’nin hayvansever robotu NAO, Antalya’nın ilgi odağı oldu. Robot NAO, ‘Gel pisi pisi’ diyerek kedileri çağırıyor, sokak hayvanlarını besliyor, bir de üzerine “Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarını beslemeyi unutmayalım” çağrısında bulunuyor.

Henüz resmi açılışı gerçekleşmeyen, ancak Antalya’nın çocuk ve gençlerine kapılarını aralayan bilim merkezinde programlanan ‘Robot NAO’ Antalya’nın ilgi odağı oldu. Hayvanları beslemek için kodlanan robot, DokumaPark’taki ‘Kedi Apartmanı’nda yaşamını sürdüren kedileri besliyor. “NAO kedi besleyelim mi? sorusuna, “Hadi besleyelim” diyerek cevap veriyor. “Mamayı al” komutu üzerine kolunu uzatıyor, mamayı alıyor, “Şimdi” komutu üzerine de yürüyerek mama kabına kendisine verilen mamayı bırakıyor. “Gel pisi pisi, gel pisi pisi” diyerek seslenen robot, “Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarını beslemeyi unutmayalım” diyerek, herkesi sokak hayvanlarını beslemeye çağırıyor. Antalya Bilim Merkezi’nin teknoloji harikası sevimli robotu NAO, çocuklara robotik kodlamanın yanında, hayvan sevgisini de aşılıyor.

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