Antalya Saklıkent kayak merkezinde yarıyıl tatili yağunluğu Antalyalılar, yarıyıl tatilinin keyfini Saklıkent’te yaşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sömestr tatili ile birlikte kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi’ne başlattığı toplu taşıma seferleri büyük ilgi görüyor. Antalyalılar, 2 bin 400 rakımlı Saklıkent’e çıkarak, kar keyfi yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ve ailelerin sömestr tatilinde kar keyfini yaşaması için Antalya’nın kış turizmi merkezi Saklıkent Kayak Merkezi’ne 500 No'lu otobüsle toplu taşıma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından her gün düzenlenen seferlerle Saklıkent’e ulaşan Antalyalılar, tatilde kar keyfi yaşıyor. Birçok vatandaş, toplu taşıma seferleri sayesinde Saklıkent’e ilk kez çıktıklarını söyledi.



“İlk kez kartopu oynadım”

Hayatında ilk kez kartopu oynadığını ifade eden 9 yaşındaki Zamira Kazakova, “Saklıkent’e de ilk defa geldim. Kartopu oynadım. Kızakla kaydım, kardan adam yaptım. Çok eğlenceliydi” dedi. Anne Mehriban Kazakova da “Kızım ilk defa kar gördüğü için çok heyecanlıydı. Kendi aracımız olmadığı için Saklıkent’e gelemiyorduk. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs seferiyle geldik. Çok güzel bir tatil anımız oldu” diye konuştu.



“Çocukların kar keyfi”

Antalya’da yaşayan Zeynep Yiğit ise çocuklarını yarıyıl tatili hediyesi olarak Saklıkent’e getirdiğini söyleyerek, “Çocuklarım da tatilde kar görmek için çok heves etmişlerdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu yıl ilk kez çocukları karla buluşturduk. Çok mutlu oldular” dedi.



“Her gün ulaşım”

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ulaşım imkanlarının zor olduğu Saklıkent Kayak Merkezi'ne vatandaşların toplu taşıma ile kolay ulaşımını sağlanıyor. 500 No'lu hat haftanın 7 günü sabah saat 08.30 otogar depolamadan çıkış yapıp, öğleden sonra 15.30’da Saklıkent’ten dönüşe geçiyor.

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