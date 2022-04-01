Alanya Bisiklet Yolu’nda son rötuşlar yapılıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Alanya merkezden Kargıcak’a kadar ‘kesintisiz ulaşım’ vizyonuyla başlattığı Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nde son rötuşlar yapılıyor. Yapımı tamamlanan bisiklet yolunun alt ve üst yapı çalışmaları da tamamlanmak üzere.

Alanya Belediyesi’nin, Alanya şehir merkezinden Kargıcak Mahallesi’ne kadar ‘bisiklet ile kesintisiz ulaşımı’ sağlayacak Bisiklet Yolu ve Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nin son etabı ObaAlanya Merkez arasında devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “kesintisiz ulaşım” vizyonu ile startı verilen Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nin son rötuşları yapılıyor.



“Elektrik hatları yeniden çekildi, çim ekme çalışmaları başladı”

Beton bisiklet yolunun yapımı tamamlanırken, beton yola paralel kaldırımlarda düzenlemeler, elektrik hatlarının çekimi, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları sürüyor. Çalışmaların ardından vatandaşların kullanımına açılacak bisiklet yolu sayesinde KargıcakAlanya Merkez arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

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