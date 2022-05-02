Antalya’da ölüme meydan okuyan bayram pozları 25 metrelik falezlere tırmanan gençler, uçurumun kenarında arkalarına sahili alıp fotoğraf çekme yarışına girdiler Aynı bölgede dün 25 metrelik falezlerin tepesinden denize atlayan genç 'pes' dedirtti

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Antalya’da 25 metre yüksekliğindeki falezlerde arkalarına dünyaca ünlü sahili alan gençler fotoğraf çekinme yarışına girdi. Uçurum kenarına kadar gelen gençler tehlikeye aldırış etmeden birbirlerinin fotoğrafını çekerken, bir başka olayda ise bir genç falezlerin tepesinden adeta ölümüne denize atladı.

Antalya’da varyant seyir terasına yakın kısımdaki 25 metrelik falezlere gelen 4 genç, bayram yoğunluğunun yaşandığı sahili arkalarına alarak fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye attı. İlk olarak inişin yasak olduğu bölgeden falezlere tırmanan gençler zirveye ulaştı. Burada bir süre kayalık kısımlarda şakalaşan gençler, ardından uçurum kenarına gelerek arkalarına dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni alıp birbirlerinin fotoğrafını çekti. Gençlerin tehlikeli fotoğraf çekimi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.



25 metreden denize atladı

Aynı bölgede bir süre önce çekilen görüntü de tehlikeyi gözler önüne serdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, gencin denize girmek için 25 metrelik yükseklikten balıklama atlaması yer aldı.

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