Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Antalya’nın Alanya ilçesinde kaçak nargile tütünü ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik yapılan operasyonda 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu Alanya Konaklı Mahallesinde E.G. isimli şahsın kaçak nargile tütünü ticareti yaptığı tespit edilmesi üzerine E.G. isimli şahsın kullandığı araç Konaklı’da durdurularak şüpheli araçta adli makamlardan alınan arama kararına istinaden istihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı asayiş timlerince arama yapıldı. Yapılan aramada 268 paket yaklaşık 33 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı. E.G. isimli şüpheli şahsın ifadesi alındıktan sonra idari yaptırım uygulandı.

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